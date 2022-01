Yareli Salazar, orgullosa de representar a Sinaloa en el Tour de Francia

Sinaloa.- Un sueño hecho realidad es el que está viviendo la ciclista sinaloense Yareli Salazar, quien se encuentra en Europa para disputar el Tour de Francia con el equipo de Ceratizit WNT. "Es un gran logro estar aquí y poder competir el Tour de Francia y poder ser elegida para competir. Estoy orgullosa de representar a mi país y estado en una competencia importante. Entrenar con ellas para mi es impresionante, porque son personas que admiro.

Trato de adaptarme y sé que esto me servirá mucho en mis objetivos a lo largo de mi vida”, dijo la culiacanense, quien sabe que su participación será un gran parteaguas para el ciclismo mexicano, así que ve esto como una motivación para que más compañeras mexicanas puedan acceder al máximo nivel del ciclismo a nivel mundial. “He platicado con algunas ciclistas mexicanas. Están muy felices por mí y emocionadas porque correré el tour de Francia. Pero esto es abrir la primera puerta al ciclismo real. Ellas están emocionadas por en un futuro correr aquí”, explicó.

Por su parte, Yareli Salazar mencionó que el inicio de año no ha sido el que esperaba al tener algunos contratiempos, sin embargo, ya todo quedó atrás y está enfocada en la competencia. “La primera semana de enero no inicié como quería, salí positivo a Covid-19. No tuve síntomas, pero tuve que hacer cuarentena; el día que salí negativo estaba feliz porque podía entrenar, pero me fracturé una muela. Ya he podido entrenar, así que estoy muy feliz de entrenar con las chicas”, dijo.

Yareli Salazar disputará el Tour de Francia | Foto: Especial

La ciclista olímpica aún trabaja para llegar a tope al inicio de las actividades y así poder demostrar el porque fue tomada en cuenta por el equipo alemán. “Estamos buscando adaptación. No estoy acostumbrada a competir en tantas carreras, así que necesito que mi cuerpo se adapte a esto. Mi equipo me apoya y soy feliz. He hablado con los directores deportivo del equipo y ellos me dicen que esté bien.

Mi primera competencia es el seis de febrero y si me encuentro bien me dejarán competir”, explicó. Por último, Salazar recordó el duro momento que vivió previo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde no se le respetaron las plazas olímpicas que había conseguido y solamente fue registrada en la disciplina de ruta, por lo que dice que, ante lo sucedido, ella ya tiene la experiencia para vencer cualquier obstáculo.

“Fueron momentos oscuros para mí, pero siento que eso me ayudó a ser más fuerte. Así que siento que ya puedo con todo. Tengo que pensar positivo y mirar siempre para adelante”, dijo Yareli Salazar, que aún desconoce cuál será el rol que tendrá en su equipo.