Yayá Toure es expulsado de un partido benéfico por comportamiento inapropiado

Inglaterra.- En las últimas horas la Unicef emitió un comunicado donde se daba a conocer que el futbolista Yayá Toure ha sido separado del evento benéfico al que estaba invitado luego de que actuara de forma inadecuada con sus compañeros hombres como mujeres.

De acuerdo con el medio TyC Sports el marfileño intentó convencer a sus compañeros de equipo de contratar a 19 mujeres para que los acompañaran durante la noche, acto que el resto rechazó por considera que el momento no es el adecuado. Ante su insistencia decidieron acusarlo con los organizadores quienes al final tomaron la decisión.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

También entró en conflicto cuando utilizó una conversación en Whatsapp para compartir videos íntimos sin importarle que en dicho grupo se encontraban jugadoras mujeres quienes se quejaron por la acción y solicitaron se diera seguimiento.

"El mensaje fue borrado con rapidez y se disculpó. Soccer Aid for Unicef evaluó lo sucedido con él y decidieron que no participara en el evento de este año. Midió mal y creemos que este comportamiento no se corresponde con los valores del evento y la causa. Así, pensamos que lo correcto es que de un paso atrás y no participe en el partido de este año", comentaron los organizadores.

De esa forma el jugador africano quedó fuera del partido benéfico de este año que esta pactado a celebrar en los próximos días en el campo del Manchester United. Dicho encuentro tendrán como invitados a otras personalidades que también se han sumado para apoyar.

Por su parte Yayá Toure se proclamó en sus redes sociales con una pequeña carta en la que explica la situación, "Hice una broma inapropiada que lamento profundamente y quiero disculparme. Por favor lea mi disculpa en su totalidad".

Mensaje de disculpa de Yayá Toure

"Me gustaría pedir disculpas a todos los involucrados en Soccer Aid por una broma que lamento profundamente. Fue pensado como una broma, pero me faltó consideración minuciosa de los sentimientos de todos los demás participantes. Dicho eso yo borré los chistes en minutos y me disculpo con todos dentro del grupo", escribió Yayá.

Te puede interesar

Alfonso Sosa es cesado de Necaxa tras su derrota ante León

¿Philippe Coutinho vuelve al Barcelona a fracasar junto a Messi?