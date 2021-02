"Yo me subo y no cobro en 175 libras"; Chávez Jr. reta a "Canelo" Álvarez

México.-La rivalidad continúa entre Julio César Chávez Jr. y el Saul el "Canelo" Álvarez, ahora con un reto lanzado por el Jr. luego de que el tapatío se midiera los guantes con el turco Avni Yildirim en un frenético combate que duró solo tres rounds.

En redes sociales Chávez Jr festejó la victoria del Canelo, sin embargo, criticó la victoria ya que mencionó Yildirim tenía dos años sin pisar el cuadrilátero y apuntó que la pelea no fue un verdadero espectáculo.

Junto al festejo, también aprovecho para lanzar un reto al campeón tapatío al decir que se subiría al ring “el día que quiera” sin cobrar solo con la condición de que la pelea sea pactada en las 175 libras, poco más de 79 kilogramos.

"¡Gana Canelo! Pero de una u otra forma no puede darles a los espectadores un espectáculo digno. Sobre todo, cuando se dice ser el mejor; (contra) un rival sin 2 años sin subirse a un ring. Yo me subo Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras", escribió Chávez Jr. en Twitter.

Así miso apuntó a que un nuevo encuentro ahora en las 175, le daría una buena bolsa esto tras mencionar que la pelea contra Yildirim fue solo para generar dinero y no fue un espectáculo digno para la afición.

"Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero! Yo no le voy a cobrar nada! Peleare gratis con Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175! ¡Sin dinero!"

Si bien la rivalidad del hijo de la leyenda y Canelo Álvarez es conocida por el público mexicano, nuevamente han vuelto los roces, ya que en numerosas ocasiones han surgido las comparaciones de quién es el mejor libra por libra.

Chávez Jr. ha sostenido que Álvarez no es un rival para el pese a que en 2017 perdió en las tarjetas con la decisión unánime de los jueces que le dieron la victoria a Canelo.