Yo seré agente libre en 2021: Joey Meneses

Culiacán.- El culiacanense, Joey Meneses se encontraba poniéndose a tono en el spring training de los Red Sox, en donde inclusive ya había tenido actividad en algunos juegos de pretemporada, sin embargo, COVD-19 echó a perder todo el avance al suspender las actividades, dejando fuera de posibilidad de regresar después al sinaloense al campamento de los patirrojos.

Ante ello, Meneses desconoce su futuro con el equipo de Boston, ya que solamente pactó con ellos por un año.

“Estaba en entrenamiento, tenía casi un mes y por lo pronto no sé qué planes tengan para mí la siguiente temporada, yo firmé como agente libre. No sé si vuelva a firmar con ellos, y no me han dicho nada. Después del quinto juego de la Serie Mundial yo seré agente libre”.