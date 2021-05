"Yo vendía helados": Canelo Álvarez al mostrar su lujosa casa y colección de autos

México.- Recientemente Canelo Álvarez sorprendió al mundo entero con un reportaje en donde mostraba un poco más de lo que es su vida como millonario, dejando a la vista su gran mansión, y la lujosa colección de autos que en las redes sociales ha conquistado en más de una vez. Su domicilio ubicado en Guadalajara fue el centro de atención.

A través de una entrevista exclusiva para Graham Bensinger, Canelo Álvarez se abrió totalmente al punto de dar su punto de vista de temas que en otras situaciones no lo haría, como el caso de la inseguridad que se vive en México o sus proyectos a futuro que lo harían aun más millonario, pero más que eso se centró en la cuestión de su fortuna y lujos pero no para presumir si no para inspirar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el clip se ve a Canelo Álvarez acompañado con Graham mientras mostraba su casa la cual no es nada pequeña, dentro de ella el lugar más especial, su colección de autos, esos mismos que se han visto en las redes sociales. Ahí el mexicano explicó que todo lo que la cámara pudiera captar era por un esfuerzo totalmente deportivo y sueños que como muchos logró cumplir.

Leer más: Nashla Aguilar con traje de baño se deja saborear por sus mayores admiradores

"Es la primera vez que muestro esto, no lo hago para presumir, quiero enseñarte esto para motivar a los demás. Yo vendía helados en los camiones y ve esto", palabras de Canelo Álvarez mientras mostraba algunos autos de lujo que vio en sus películas favoritas y que ahora están estacionados en su casa.

Y no solo dejó ver sus máquinas de 4 ruedas, pues también hay un espacio reservado para las motocicletas que aunque tienes muchas y de gran calidad aseguró que las podría vender como su colección de tenis, ya que se han ido acumulando con el paso de los años. Canelo Álvarez reiteró que hizo todo el recorrido de su hogar para que todos vieran que con sueños todo se puede lograr.

Actualmente el video de Canelo Álvarez y Graham Bensinger ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones en apenas un par de días desde su estreno. Si bien todo lo que mostró es totalmente real, Saúl reveló que prefiera mantenerlo todo solo para él y su familia, no le gusta presumir pero cuando se da un lujo no está de más compartirlo con los demás en redes.

Hay que recordar que el mexicano tiene un gran corazón ya que su dinero no solo lo utiliza para darse sus lujos ya que también lo usa para salvar vidas, en los últimos años ha estado muy comprometido con asociaciones en ayuda a los niños con cáncer y en las redes sociales ayudando a personas que le piden algo para poder recaudar fondos, solo este 2021 ya ha dado ayuda varias personas.

Canelo Álvarez está a unos días de su segundo combate de cuatro de este 2021, el pasado 27 de febrero en 3 asaltos venció al turco Avni Yildirim, ahora este 8 de mayo volverá al ring para enfrentarse ante el británico Billy Joe Saunders por el título de la OMB en busca de la unificación para el mexicano que ya tiene en su poder los títulos del AMB y CMB.

Leer más: Dorismar con traje de baño de girasol pone caliente las redes sociales

Ambos peleadores se han preparado como pocas veces, es un combate que dará mucho de que hablar, en el caso de Saunders ha estado calentando el duelo con algunas declaraciones sobre lo que podría pasar en la pelea y demeritando al mexicano, por su parte Canelo Álvarez se ha dedicado a lo suyo y solo ha dicho que son excusas antes de tiempo de su rival.

La palea será este sábado 8 de mayo desde la ciudad de Arlington, Texas desde el AT&T Stadium. La función comenzará desde las 20:00 pm para México con los combates previos para luego dar paso al duelo estelar de Canelo Álvarez vs Billy Joe Saunders.