Yoel Bárcenas: “No fue el arranque que queríamos, pero ahora hay que pensar en superar Tigres"

Mazatlán.- Mazatlán FC cayó 4-2 ante Puebla en su debut liguero en el Apertura 2022, un resultado que no tiene contentos a jugadores y cuerpo técnico, por lo esperan pasar la página este viernes que vuelvan a jugar de locales, contra Tigres a las 18:00 horas.

No están conformes

Yoel Bárcenas, mediocampista panameño que se incorporó a los Cañoneros para esta campaña, compareció en rueda de prensa ayer, donde explicó que el equipo no tuvo el inicio de torneo querido, pero que ya están pensando en como encarar a los Tigres.

“No empezamos de la mejor manera; no fue el resultado que hubiéramos querido contra Puebla, pero ahora hay que dar vuelta a la página. Sabemos lo importante que es jugar contra Tigres, un equipo muy fuerte, y no debemos repetir los mismos errores que hicimos contra Puebla; debemos estar más concentrados y finos en la zona de definición, que fue algo de lo que nos costó en el juego pasado; entonces será cosa de plantear un buen partido en casa, qué es lo que queremos”, dijo Bárcenas.

Nueva oportunidad

Bárcenas recalcó la importancia de ser valientes contra los felinos universitarios para sacar buenos dividendos, además de contar como fue que Gabriel Caballeros lo convenció para regresar al futbol mexicano este semestre.

“Debemos cuidar detalles como la salida, estar más finos y atentos en esos temas desde la defensa; detectar el peligro de los delanteros de Tigres, y sí podemos estar un poco más pendientes en esos detalles, presionar con la transición de balón rápida en ataque".

"Bueno, cómo lo saben yo tuve una primera etapa con Cafetaleros de Tapachula en el Ascenso, luego tuve 3 buenos años en España con Leganés donde pude pelear por el ascenso directo en los playoffs de LaLiga, aunque al final no se dio, y posteriormente las lesiones y los viajes largos me afectaron. De esa manera Gabriel (Caballero) habló conmigo, me planteó el proyecto y me gustó mucho, por lo que no vi mejor manera de regresar a México que con un gran técnico y un proyecto como el de Mazatlán”, expresó.

Va tomando su nivel

El seleccionado de Panamá jugó alrededor de 20 minutos con Mazatlán FC en el duelo contra Puebla, donde pudo mostrar buenas sensaciones por la banda izquierda, y el mismo jugador afirma que esta bien físicamente para aportar al club en el próximo partido frente a Tigres.

"La verdad me siento muy bien, estuve unos años en España con otras condiciones y bueno, creo que cada día me adoptó más al clima de aquí, a los compañeros, a la idea del cuerpo técnico, y seguiremos trabajando.

Esperamos a un Tigres como siempre lo ha sido los últimos años; sabemos que van a venir a matar, a querer atacarnos, a controlar el partido, y nosotros pues intentar estar bien parados, y cómo lo dije, corregir esos detalles que nos costaron en el partido contra Puebla, tratar de afinar todo, y meter goles para ganar", cerró.