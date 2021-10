Yon de Luisa confirma que Javier Hernández no es llamado a la Selección Mexicana por "situaciones internas"

México.- Explotó la bomba, Javier Hernández no es llamado a la Selección Mexicana por temas internos en donde de acuerdo con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hubieron exigencias personales antes que grupales que afectaron la relación del futbolista dentro del equipo y por lo que se decidió hacerle a un lado.

Según las palabras del directivo, Javier Hernández desde aquella concentración en 2019 en Estados Unidos se le comunicó que había sobrepasado el limite y que no se le permitiría más, agregando que fueron cosas que afectaron en el grupo y que para evitar vivirlo de nuevo Gerardo Martino decidió no llamarlo más pero que aún así la decisión de llevarlo es entera del entrenador.

"Javier fue consideración del técnico por eso se le llamó y por eso jugó. En ese periodo se dieron una serie de cosas internas que así se decidió mantenerlas por lo cual el técnico ha decidido no convocarlo y en ese sentido lo hemos platicado repetidas ocasiones, lo que decida el Tata tiene todo el apoyo de Gerardo Torrado y los dos tienen todo mi apoyo. Ese es un buen ejemplo de lo que pasa adentro se resuelve de manera interna, pero hay que ver por el bien del grupo", dijo De Luisa para Zona Mixta de Telemundo.

Agregó que este "castigo" es temporal ya que nunca se le han cerrado las puertas de la Selección Mexicana y si él quiere puede hablar con el entrenador para llegar a un acuerdo ya que solo él podrá ver si le conviene o no tener al goleador histórico del equipo mexicano en su equipo.

Javier Hernández en ls últimas convocatorias que tuvo con México | Foto: Jam Media

"Todos los jugadores tienen esa oportunidad, al fin del día es decisión del técnico y lo que he dicho muchas veces es que yo no tengo ninguna persona vetada", comentó. Javier Hernández no es llamado a Selección Mexicana desde el 7 de septiembre de 2019, desde entonces se ha perdido amistosos, Copa Oro, Nations League, Eliminatorias, gira por Europa.

En un momento Javier Hernández tuvo una nueva oportunidad cuando previo a la Copa Oro, Martino le incluyó en una lista de jugadores que podrían ser elegibles para él para su convocatoria final. Luego de tanta especulación se decidió por Rogelio Funes Mori y fue quien disputó los amistosos y la Copa Oro y los otro partidos.