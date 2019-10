Yon de Luisa informa que 7 jugadores de Veracruz ya cobraron pero aún faltan 41

Toluca.- El presidente de la FMF Yon de Luisa dio a conocer que las 7 controversias registradas en el modulo de controversias exprés fueron pagadas en su totalidad pero que aun faltan 41 personas más que esperaran al menos 15 dias pues su solicitud fue registrada después.

Recordemos que este pago corresponde de los 18 millones de pesos que la FMF liberó en ayuda del equipo escualo pero quien debe hacerse cargo es el Club de Futbol Veracruz.

"Dentro del proceso del Club Veracruz se recibieron siete controversias, por lo que el dia de hoy ya fueron pagados esos contratos federativos" afirmó el directivo.

Yon de Luisa y Enrique Bonilla | Jam Media

Además mencionó que aun faltan 41 casos más, pues quedaron del proceso exprés, y que harán todo lo posible para que en más tardar en 15 días reciban sus pagos.

"En el caso de las 41 controversias que quedaron fuera del proceso exprés, se hará todo lo posible para que, a más tardar en 15 días, todos los jugadores tengan en sus cuentas e dinero de sus contrato federativos"

Para finalizar el mandatario hizo un llamado a los jugadores a que no acepten acuerdos no escritos y que en caso de firmar segundos contratos estos sean registrados ante la federación. y como ultimo mensaje agradeció la unión de lo futbolistas "Me da mucho gusto que el llamado hacia los jugadores del Club Veracruz haya tenido eco y se hayan presentado las controversias"