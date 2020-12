Yon de Luisa no ve necesario rogarle a un jugador para estar en Selección Mexicana

Ciudad de México.- Yon de Luis, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se mantiene claro en sus pensamientos que ningún entrenador del combinado mexicano debe rebajarse a intentar convencer a un jugador que no quiere jugar en su Selección, asegura que quienes no desean venir ya no sean considerados.

A través de una entrevista a ESPN, el directivo dejó clara su postura sobre los jugadores que no piensan ya en vestir los colores del 'Tri' por distintas razones pero que siguen siendo buscados y aclamados por los aficionados y los medios como la solución.

"Si la voluntad es ya no seguir más, desde luego no se le se debe rogar a nadie, al contrario, se deben tratar de entender sus razones", dijo Yon de Luisa a los micrófonos de ESPN.

Estos comentarios se hacen a los dos más recientes jugadores que han renunciado al equipo como Carlos Vela que se perdió un mundial por no rechazo y que 4 años más tarde volvió pero nuevamente dijo que no quería estar, a él se le sumó Luis Montes que en los pasados partidos de México en Europa no fue convocado siendo que es de los mediocampistas que mejor sienten la posición ya que se acercó con el entrenador para ya no ser convocado.

De esa manera son los dos jugadores que abiertamente rechazan sus convocatorias, a diferencia de los que han renunciado oficialmente a la Selección por su edad o porque sienten que han cumplido su ciclo. Ambos jugadores ya han sido entonces borrados por Gerardo Martino para las siguientes convocatorias.

México brilló en Europa en sus 4 partidos con 3 victorias y un empate | Foto: Jam Media

También De Luisa comentó sobre los planes que hay para que la Selección Mexicana pueda volver a Europa para nuevos partidos contra selecciones fuertes, pero también asegura que lo ve difícil ya que en Europa están cargados de partidos por lo que dependen de un espacio libre y la posibilidad de esas selecciones para aceptar el encuentro.

"Se abre la oportunidad de que vuelva a ser en Europa, estamos todavía en pláticas, pero nosotros dependemos de los calendarios europeos", agregó.

México ha tenido una gran carga de partidos este 2020 con 5 partidos que lo ayudaron a meterse hasta el noveno puesto de la clasificación mundial de las selecciones. Para este 2021 se espera que pueda subir más lugares ya que la carga de partidos es mucho más fuerte en comparación con este año y los duelos deben ser más complicados.