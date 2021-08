Yuliett Torres detiene las redes con atrevida y cómoda sesión de fotos sobre su cama

México.- No hay quien se le compare, Yuliett Torres sigue dando mucho de que hablar y es que la nacida en Guadalajara sabe que sus fans necesitan sus dosis diarias de belleza que comparte sesiones de fotos una tras otra y cada una mejor que la anterior.

Este fin de semana no fue la excepción y es que Yuliett Torres desde la comodidad de su cama reveló unas cuentas imágenes que elevaron la temperatura de las redes. No se ve nada que no hubiera mostrado pero para mantener la ilusión la modelo optó por un conjunto con transparencias y algunas bellas poses.

Por si fuera poco dejó un mensaje que puede ser tomado tanto para hombres como mujeres pues todos tienen el derecho a encontrar el amor y la tapatía lo sabe muy bien, "Sea el domingo de alguien ... y no solo su sábado por la noche", se lee.

La publicación en menos de 24 horas ya ha superado los 261 mil likes y más de 3 mil comentarios, y es que todos quieren probar suerte pues en los últimos días al andar muy activa en sus redes ha respondido a muchos de los comentarios.

Así de bella luce Yuliett Torres en sus fotos | Foto: Instagram

Yuliett Torres pareciera que tener fin para ideas para sus fotos, la cantidad de sesiones que publica al día en ocasiones o durante la semana es impresionante, si bien no es algo que se escuche tan complicado siempre hay muchas más cosas detrás que unas fotos, como el tema de la ropa, el lugar y hasta la intensidad de la misma sesión, pues no todas las fotos son para publicar en medios "normales" donde la censura está a la orden del día.

Se sabe que Yuliett Torres es parte del grupo de mujeres que gusta de vender contenido exclusivo en sus plataformas alternas y si bien la más reciente noticia de OnlyFans no le ha preocupado en lo absoluto pues al saber que su contenido podría ser censurado de inmediato ha promocionado una cuenta en donde desde con anterioridad había hecho algo ya.

Yuliett Torres deja claro que tiene muchas ideas más para las sesione | Foto: Instagram

Sin duda en el mundo de las redes y de las cosas atrevidas, Yuliett Torres es la persona número 1, no por nada cada cierto tiempo puede darse el lujo de celebrar que la cuota de seguidores va en aumento, apenas hace unos días se mostró contenta con los 8.6 millones de personas que han podido unirse a su comunidad.