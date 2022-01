Yuliett Torres ilusiona a sus seguidores con la posibilidad de hacerse un tatuaje

México.- Yuliett Torres ha desatado la locura entre sus seguidores quienes se han enterado que la influencer estaría pensando seriamente en hacerse un tatuaje, esto luego de que la misma tapatía compartiera algunas fotos de ella visitando algunos puestos en el Bosque de Chapultepec, aunque por el momento no está muy convencida ya que al cuestionarle su decisión aún titubea, pero sus fans ya la alientan para que lo haga.

A través de su cuenta de Instagram Yuliett Torres compartió al menos 4 fotos en donde se le paseando en la CDMX modelando un ya coqueto conjunto negro que se llevó las miradas de los asistentes, pero lo que tambien llamó la atención fue lo que la modelo estaba haciendo al ver algunos posibles diseños para plasmarlos en su piel, "Adivinen qué", fueron las palabras con las que acompañó tan acaloradas imágenes.

Entre los comentarios le cuestionaron si de verdad estaba segura que de lo que iba a hacer y Yuliett Torres con algunas dudas afirmó que sí, aunque no dijo cuándo o qué se tatuaría y mucho menos en dónde se lo pondría lo que comenzó a hacer trabajar la mente de sus seguidores quienes propusieron muchos lugares del escultural físico de la influencer que se ha llevado los aplausos de sus seguidores en más de una ocasión.

Yulietto Torres deslumbró a todos sus fans con estas lindas fotos | Foto: Instagram Yuliett Torres

Gracias al contenido que Yuliett Torres comparte casi todos los días en sus redes sociales sus seguidores saben perfectamente que no tiene un solo tatuaje y es por eso que les genera una gran emoción que sus influencer favorita pruebe algo nuevo en ella. Aunque por ahora no hay nada oficial de parte de la modelo que se ama tal y como es pero que al parecer le gustaría probarlo.

Pero en dado caso de que el tener un tatuaje permanente pueda poner nerviosa a Yuliett Torres aún tiene la posibilidad de optar por alguno de henna o temporal como se el conoce, mismos que son populares en ferias pues puede hacerse pasar como un verdadero tatuaje pero con el paso de los días este va perdiendo poco a poco su adherencia a la piel hasta desaparecer, y esa sería una gran opción para la modelo.

Muy atenta la modelo para elegir el mejor diseño | Foto: Instagram Yuliett Torres

Y claro por otra parte Yuliett Torres no se fue sin sus clásico piropos gracias a su vestido, aunque la atención se centro en los tatuajes, no pasó desapercibido el conjunto negro de falda y top que hizo sacar a los más poetas de sus redes con tantos mensajes lindos y muy creativos, que algunos fueron respondidos por la influencer como tambien regalarles un like.