Yuliett Torres luce su mejor traje de baño con coqueta sesión fotográfica

México.- A través de su cuenta de Instagram Yuliett Torres volvió a dar la campanada de por qué es la mejor influencer de México y es que no solo es su constante actualización de sus plataformas sino la calidad de fotos que le gusta compartir y es que con tantos años en el mundo de las redes se le puede considerar que no hay día que haya decepcionado y es que una sesión fotográfica de la tapatía siempre tiene algo que llama la atención.

En esta ocasión Yuliett Torres no quiso que fuera unas simples fotos y le puso ese gran toque de sensualidad y belleza que solo ella sabe hacer y el punto clave del éxito fue el traje de baño que la modelo decidió usar y es que aunque es discreto tambien cumple con todas las especificaciones que a sus fans le gustan, es pequeño, coqueto y sobre todo permite resaltar los encantos de la influencer.

El conjunto de la fanática del Club América constó de 3 piezas, claro el traje de baño con dos y una más que fue una bata que usó de la manera correcta para dejar un poco a la imaginación, aunque tambien ayudó mucho a ventilar algunos encantos de Yuliett Torres. La sesión fue tomada en su natal Guadalajara, muchas de sus mejores entregan salen de ahí y es que tiene una interminable lista de locaciones, incluso hasta la menos esperada se convierte en la ideal para ella.

La tapatía se lució con tremenda postal | Foto: Instagram Yuliett Torres

La publicación se título como "Cheers for you" que se puede traducir como "Salud por ti", además que en las fotos acompañó con una copa en donde se ve que está tomando alguna bebida. En total fueron 5 fotos en las que se puede apreciar a la perfección a la anatomía de Yuliett Torres que es bien sabido que es uno de los más potentes entre las influencers pues tiene una gran masa muscular, por su trabajo en el gym.

Te recomendamos leer

Yuliett Torres se caracteriza por su gran visión para tener contenido de calidad y al instante en sus redes, no hay día en el que no pase sin que se vea algo nuevo y sobre todo que no sea llamativo, incluso hasta en ocasiones llega a ser bastante delicado por las tomas y ángulos que usa que están rosando la censura de la plataforma pero hasta el día de hoy no ha sucedido.