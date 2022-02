Yuliett Torres se compara con las cerezas robándose las miradas en linda sesión de fotos.

La modelo mexicana Yuliett Torres no se cansa de sorprender a sus seguidores en redes sociales confirmándose como una de las chicas más seguidas, mostrando su carisma y belleza en cada una de sus publicaciones y en esta ocasión no ha sido la excepción con una sesión de fotos que se ha robado las miradas mientras degusta unas cerezas.

Yuliett Torres es una modelo mexicana que no sólo se ha especializado en las pasarelas, sino también en el mundo fitness donde luce la gran figura que ha podido construir con las fuertes y extensas rutinas de entrenamiento que realiza en el gimnasio, las cuales comparte en sus redes sociales. La tapatía se ha convertido en toda una celebridad donde se ha encargado de compartir algunos tips para cuidar su figura.

Yuliett Torres degustando unas cerezas en su sesión/Foto: Instagram

La joven modelo se ha encargado de mostrar su belleza en cada una de sus publicaciones, y se ha vuelto algo recurrente en ella en dejar ver sus mejores curvas en traje de baño, tal como lo hizo en esta ocasión, pero no portando un bañador, sino portando un conjunto de poca ropa en color guinda adornado además con algunas flores en su top.

“I eat the cherry on the cake �� (Yo como la cereza del pastel)”, escribió Yuliett en la publicación que fue acompañada con una sesión de cinco fotografías luciendo su espectacular figura dejando ver diferentes poses para el deleite de sus seguidores que no dejaron pasar la oportunidad de mostrarle su admiración al regalarle más de mil comentarios y más de 100 mil me gusta al post donde Torres deleito a sus fans.

Fotos de Yuliett Torres mostrando su linda figura en sesión de fotos/Foto: Instagram

Yuliett Torres se ha caracterizado por compartir parte de su vida cotidiana en redes sociales, así como algunos aspectos de sus viajes dejando ver su belleza y qué decir de su trabajo en el mundo del modelaje levantando suspiros entre sus más de 9.7 millones de seguidores con los que cuenta en Instagram, los cuales semana a semana esperan las lindas postales de la hermosa modelo tapatía.

