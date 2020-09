Yuliett Torres sorprende a sus seguidores en redes con tremenda vista

Ciudad de México.- Una vez más la modelo Yuliett Torres ha deleitado a más de 6 millones de sus seguidores en redes sociales tras la publicación de una serie de fotografías que muestran una gran vista desde las alturas de la Ciudad de México pero también dejan al descubierto su espectacular físico.

Apenas este miércoles la modelo e influencer compartió unas imágenes donde se le ve posando frente a un gran ventanal en lo que parece ser uno de los hoteles de la Ciudad de México, dejando claro la altura a la que se encontraba pero también algo que no pasó desapercibido es su gran figura. Yuliett se ha caracterizado por tener un cuerpo bien trabajado y que inevitablemente lo presume pues su trabajo le ha costado.

Con la descripción "I love this veiw" (Me encanta esta vista) haciendo referencia ya sea a su vista desde el hotel o a su cuerpo. Evidentemente los mensajes admirando su belleza no se hicieron esperar, desde los más tranquilos y sencillos que decían lo bien que se veía hasta los más intensos que alagaban de gran forma lo que la influencer mostrada.

Yuliett Torres reafirma que tiene uno de los mejores cuerpos del medio | Fotos Instagram

Yuliett no es una desconocida en el mundo del deporte pues recientemente se le ha visto apoyando a los equipos de Jalisco, principalmente a las Chivas y al Atlas, fue hace unas semanas cuando el conjunto rojinegro venció al Cruz Azul y ese mismo día Chivas hizo lo mismo ante Tigres. Aunque esto causó confusión pues algunos pensaban que su equipo era Chivas mientras que otros pensaron que si eran fan del Atlas.

Su más reciente publicación respecto al futbol fue el pasado sábado cuando compartió una imagen con la camiseta de las Chivas pues justamente ese día se jugaba el Clásico Nacional, de igual forma los mensajes de apoyo al equipo en su publicación no faltaron. Al final las Chivas cayeron ante el América con gol solitario de Giovani Dos Santos.

Se le ha visto apoyando a los equipos de Jalisco en sus redes sociales | Fotos Instagram

Actualmente cuenta con casi 7 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram sin sumarle otra gran cantidad de Twitter y algunas otras páginas más en las que se le ha visto donde vende contenido exclusivo a sus seguidores.