Yuliett Torres sorprende al practicar danza aérea y roba más de un corazón con infartantes fotos

México.- Si bien solo dio una probadita de todo lo que está por mostrar, Yuliett Torres ya tiene el cielo ganado con lo que vaya a publicar en sus siguientes días, su nueva aventura practicando danza aérea ha generado altas expectativas luego de las imágenes difundidas por ella en su Instagram.

Hace apenas unas horas, Yuliett Torres compartió el mensaje, "Todos los días se aprende algo nuevo, danza aérea, pronto por mi canal de YouTube" comento la tapatía, mientras dejaba unas fotos de sus intentos en donde la proximidad de la cámara con su cuerpo dejó la vara muy alta de lo que se pueda ver en el trabajo terminado.

En total fueron 4 fotos y un gif de Yuliett Torres en donde se le hincada dando la espalda a la cámara mientras se sostiene de las telas en donde se realizan las acrobacias y la danza, su retaguardia fue el centro de atención tanto en las fotos como en los comentarios en donde sus fans no dudaron en dejarle un mensaje de apoyo.

Leer más: Marzhe Ponce de León te invita a acostarte en sus "almohaditas" para leerte

Yuliett Torres practicando sus mejores poses en danza aérea | Foto: Instagram Yuliett Torres

Yuliett Torres superó en apenas unas horas las más de 160 mil reacciones y es que cada cosa que comparte en redes no pasan desapercibidas y mucho menos ante más de 8.6 millones de fans que día a día se preocupan y se ocupan de estar al pendiente de la modelo.

Y más en los últimos días en donde ha compartido tantas todos como puede, y desde la comodidad de su casa, posando con poca y atrevida ropa lo que ha hecho que el botón de like no deje de usarse en una semana. Ahora sorpresivamente fue vista visitando las instalaciones de TV Azteca en donde aún no desconoce cuál fue el motivo de su presentación.

El contenido completo será compartido en su cuenta de YouTube en los siguientes días | Foto: Instagram Yuliett Torres

Yuliett Torres tiene tanta influencer que ya ha aparecido en canales de televisión a pesar de ser una figura altamente atractiva y que en ese medio por momentos podrían pensar que es demasiado para mostrar en señal nacional, pero aún así ha estado presente flechando aún más a más personas.