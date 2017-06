Yupi López enfrenta este viernes a Olais

CULIACÁN, Sinaloa. - Los protagonistas de la función "Futuros Campeones" han superado la primera prueba, la romana no presentó mayores problemas para los boxeadores que se alistan para subir al ring, este viernes a partir de las 20:00 horas en el parque Revolución.

El evento tiene una noble causa ya que los fondos recabados serán para ayudar a niños enfermos de cáncer, por conducto de la Asociación Yo Amo a Letty.

En la pelea estelar de la noche, Rodolfo "Yupi" López peleará a seis round contra Sergio Olais, en la división de los pesos Superligeros.

El "Yupi" se dijo seguro de salir con los brazos en alto, "estoy muy bien, me siento muy fuerte y mañana (hoy viernes) vamos a ganar y a dar un buen espectáculo", comentó El "Yupi" López al bajar de la báscula.

José "Kid" Olmeda. Foto: EL DEBATE

Por su parte Sergio Olais, rival del culichi, también se dijo listo para vencer al capitalino en el que aseguró será un choque de poder a poder.

Mientras que en la semifinal de la noche, Jesús "Takashi" Beltrán un poco ajustado a la hora del pesaje, ya esta listo para subir al ring.

Su rival, el mochitense, Óscar "La Barbie" Castillo, tampoco tuvo problemas para superar la báscula y dar el peso para la división de los gallos.

Víctor Abrego y Cristóbal García. Foto: EL DEBATE

Quién se puso intenso en el pesaje fue, Antonio "Gallito" Vázquez, quien desea salir con la victoria en la noche del viernes, porque ya tiene en la mira a su próximo rival.

Su manejador, Gustavo Rojo, confía en su pupilo, y comentó que buscarán con todo enfrentar a un boxeador capitalino, al que ya le tienen echado el ojo y esperan se pueda concretar ese combate.

Mientras tanto primero tendrá que vencer Irving "Cuatito" Fierro en pelea pactada a cuatro episodios en el peso de los Gallos.

Sergio Olais y Yupi López. Foto: EL DEBATE

Cartelera

Rodolfo "Yupi" López VS Sergio Olais

Jesus "Takashi" Beltrán VS Oscar Castillo

Carlos "Manos de Piedra" López VS Hugo Cervantes

Cristóbal García VS Víctor Abrego

Antonio "Gallito" Vázquez VS Irving Fierro

José "Kid" Olmeda VS Santiago Alarcón

Roberto Quintero VS Carlos Zuñiga