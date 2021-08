Yurdenis Ugás, listo para Manny Pacquiao

Después de la suspensión del Spence vs. Pacquiao por lesión del estadounidense Premier Boxing Champions y la cadena que emitirá la velada FOX Sports PPV no dudo en que el sustituto ideal sería el cubano Yurdenis Ugás.

Yurdenis Ugás llegará listo para medirse a la leyenda filipina dado que iba a pelear en la misma velada defendiendo su título de la AMB frente al argentino Fabián Maidana, hermano del afamado “Chino” Maidana.

Tras la confirmación del Pacquiao vs. Ugás se dio a conocer que Maidana al igual que Spence, sufrió otra lesión ocular similar y tampoco hubiese podido pelear con el cubano.

Tom Brown, presidente de TGB Promotions agradeció públicamente a Pacquiao y a Ugás por salvar la velada.

“Es un desafortunado giro de los acontecimientos que Errol tiene un desgarro de retina y la cirugía posterior le ha impedido participar en este gran evento de pago por evento. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos su regreso al ring ”.

“Estamos emocionados de que Manny haya aceptado seguir adelante y Ugas haya dado un paso al frente para defender su título contra el hombre que una vez tuvo el título. Ugas estaba en el co-estelar y se había estado preparando para pelear en esta fecha, así que está listo. Es un gran desafío, porque ahora tiene que hacer su primera defensa del título contra una leyenda del box en una pelea que definirá su carrera “.

Los organizadores están convencidos que Ugás dará una gran pelea y es un digno sustituto. Muchos aficionados recuerdan cuando disputó el cinturón del CMB frene a Shaw Porter, el cubano acabó perdiendo de forma polémica, pero se llevó el reconocimiento de los aficionados y para la gran mayoría mereció ganar.

Los demás combate de la velada siguen adelante, pero se baraja la posibilidad de que el PPV que emitirá en Estados Unidos FOX Sports que estaba previsto a un precio de $ 74.99. Ahora tras el cambio de Ugás por Spence el precio podría variar, pese a la clase del cubano el tirón entre los aficionados que tenía el Spence vs. Pacquiao no tiene nada que ver con el Pacquiao vs. Ugás.

“Todos conocen mi historia sobre cómo vine a Estados Unidos para seguir mis sueños de convertirme en campeón mundial, y ahora es el momento de sellar mi legado con una victoria, como uno de los mejores luchadores cubanos que jamás se haya puesto un par de guantes. Amo a mi país y quiero dedicar esta lucha a todos los hombres y mujeres que luchan por la libertad ” dijo Ugás.