Zacatepec desafiliado de la Liga de Balompié

¡Otro equipo desafiliado de la Liga de Balompié Mexicano! Apenas en su primera temporada , la LBM atraviesa una serie de problemas que ya han llevado a la desaparición de dos franquicias fundadoras. Primero Atlético Jalisco y ahora Lobos Zacatepec, que a través de un comunicado se ha confirmado que no seguirá más.

El presidente de la Liga, Carlos Salcido, ya dio su postura ante la baja del equipo del Zacatepec en el circuito que el preside.

"Estas semanas, como todos saben, han sido complicadas para nosotros, no podemos negarlo. Como en todo proyecto de pequeñas o grandes escalas, la curva de aprendizaje es dura, y no todos están listos para sobrevivir a ellas. Mucho menos cuando hay tantos intereses con mucho ahínco en que este proyecto fracase y ahí radica nuestra fortaleza. Hoy como presidente de la Liga de Balompié Mexicano, con la anuencia de Víctor Montiel, he tomado el total control de los destinos del proyecto".

"Ya es momento de darles a ustedes lo que merecen, una liga fuerte y seria, y trabajaremos incansablemente para lograrlo".

La salida del equipo es por la falta de adeudos con los mismos futbolistas y otros incuplimientos que no pudo subsanar el club en esta temporada.

Otros equipos que ya tienen una advertencia son Club Veracruzano de Futbol, San José, Acaxees y Acapulco, que serán revisadas su situaciones y en los próximos días se tomarán decisiones al respecto.