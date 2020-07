Zelarayán podría coronarse en la MLS después de su paso por Tigres

Estados Unidos.- Durante este regreso de la MLS, no solo veremos juegos emocionantes y un nuevo campeón, sino que también hay algunos jugadores que vale la pena seguir. Lucas Zelarayán, ex jugador de los Tigres, es un caso especial. El equipo regio lo dejó ir hace unos meses para firmar con el Columbus Crew. Ahora intentará consolidarse en los Estados Unidos, un desafío difícil, pero por sus habilidades no es imposible.

Lucas Zelarayán, un jugador argentino de 28 años, el cual había sido un buen elemento de los Tigres en los cuatro años que estuvo ahí, y a pesar de la dura competencia en el mediocampo, sabía cómo obtener un lugar en el cuadro del "Tuca" Ferretti donde se convirtió en uno de los jugadores más queridos en el cuadro del norte.

La trayectoria de Lucas Zelarayán

Lucas Zelarayán comenzó su viaje en el fútbol profesional para Belgrano en Argentina, donde tuvo buenos números, fue forjado su camino y luego emigró a los Tigres.

De 2012 a 2015 permaneció en su tierra natal, durante ese tiempo jugó 84 partidos con Belgrano, anotó 10 goles y brindó 7 asistencias. Su nuevo destino sería México, donde buscaba "romperla" en dicho país.

Llegó a los Tigres como un “fichaje de lujo" en 2015, porque aunque Lucas Zelarayán no era ampliamente conocido en nuestro país, ya se habían escuchado muchas buenas noticias, y fue luego de su primer torneo con los regiomontanos que todo mejoró para él.

Desde 2015 hasta finales de 2019, trabajó para los Tigres, y ese año emigró fue a la MLS con el equipo de Columbus Crew. Sus números en 140 juegos reflejan un total de 23 goles y 14 asistencias. Además, también ganó el campeón de campeones tres veces y sumó tres títulos de Liga MX, por lo que puede presumir de su "realización en México" para presenciar otro panorama Figura.

