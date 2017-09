Zidane confirma su renovación con el Madrid

Madrid, España.- Mejor noticia no pueden recibir los aficionados madridistas ya que el entrenador francés Zinedine Zidane, confirmó este martes su renovación de contrato con el conjunto merengue actual campeón de la Liga Española y la Champions, aunque el club todavía no lo ha anunciado de forma oficial.

El Real Madrid en las últimas semanas ha renovado contrato a varios de sus jugadores, poniendo unas cifras muy altas en su recisión con tal de que permanezcan en el club, ahora le tocó a Zinedine Zidane ampliar el suyo que estaba por terminar al finales de la temporada.

"El tema de la renovación ya está hecho pero no significa nada. Me importa el día a día. No me veo más allá de lo que hago en el día a día, que es difícil", expresó el timonel galo.

#LaLiga ⚽️ Zinedine Zidane: "El tema de la renovación ya está hecho, pero eso no significa nada. Importa el día a día y no me veo más allá". pic.twitter.com/rYDlpZW1sz — Megavisión Deportes (@DeportesGMV) 19 de septiembre de 2017

El entrenador francés llegó al banquillo madridista en enero de 2016, tras su llegada comenzaron una serie de cuestionamientos acerca de su capacidad para poder dirigir a un equipo tan grande como lo es el Real Madrid ya que prácticamente no tenía experiencia en primera división.

Sin embargo, los números que Zidane ha arrojado en su etapa como entrenador merengue han sido impresionantes y llenos de éxitos, logrando dos campeonatos consecutivos de Champions League, un título de La Liga, mismo que no se conseguía desde el 2012, dos Superccopa de Europa y un Mundial de Clubes de la FIFA.

¡El @realmadrid y 'Zizou' llegaron a un acuerdo! ¡El francés seguirá en el banquillo 'merengue'! ⚽️ https://t.co/XoAStCfb5i — Azteca 7 (@AztecaSiete) 19 de septiembre de 2017

En esta temporada de La Liga el Madrid buscará seguirle los pasos a su rival Barcelona, luego de un inicio tambaleante que dejó muchas dudas, esto mucho tiene que ver a la ausencia de su máxima estrella Cristiano Ronaldo, quien fue suspendido varios encuentros luego de ser expulsado en la Supercopa de España. Mañana el conjunto merengue ya podrá contar con el portugués en el encuentro que jugarán en casa ante el Real Betis.