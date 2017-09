Zidane pide tiempo para Gareth Bale

Madrid, España.- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, pidió tiempo para que se vuelva a ver el verdadero nivel de Gareth Bale y solicitó al madridismo "paciencia" con el galés, convencido de que no le puede la presión y que pronto volverá a brillar.

"Gareth puede con esta presión. Ante su precio no puedes hacer nada, siempre se va a comentar. Cuando me compraron a mí, aquí me pasó lo mismo, me esperaban y tres meses me costó al inicio. Lo que me interesa es la motivación del jugador, lo que quiera él. Con el resto hay que estar tranquilo como soy yo", aseguró.

"Vamos a esperar al mejor Gareth, está ya mejor, no tengo duda de que lo va a hacer bien. Hay que tener un poco de paciencia pero a él no le pesa la presión", añadió.

Zidane respondió varias preguntas sobre Bale con máxima educación hasta que acabó deseando que su jugado marque dos goles un partido para acabar con el debate. "Ojalá meta mañana dos goles y cambiemos la dinámica de lo que piensan todos de Gareth", dijo.

En Anoeta, sin jugadores de la importancia de Cristiano Ronaldo o Karim Benzema en ataque, no quiso trasladar la presión del liderazgo Zidane a Bale.

"Él va a hacer su papel. Creo que cada día se siente mejor. Estuvo cuatro meses fuera del equipo y ahora para volver a su nivel va a necesitar cuatro meses más para estar como antes. Hay que darle tiempo, le vemos siempre bien", opinó.

"No hay que pensar que todo caiga sobre Gareth porque no esté Cristiano y Karim. Hay otros jugadores importantes en el equipo. La diferencia la marcan todos, no solo Bale. Un día es Cristiano, otro Isco, la diferencia la marca el jugador con sus jugadas o sus goles pero creo en todo lo que hacemos como grupo más que en un jugador", defendió el técnico francés.

Mostró su exigencia Zidane pidiendo cada día más a Bale, pero siempre comprensivo con la situación de su futbolista. "Cada cosa lleva su tiempo y Gareth necesita tiempo, solo eso. La dinámica para un jugador es entrenar con normalidad y es lo que está haciendo. Claro que le necesitamos y queremos más de él en el campo y él también, pero estamos tranquilos porque seguro que dentro de poco lo va a hacer muy bien".