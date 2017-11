Zidane se manifiesta a favor del VAR

Madrid, España.- El tema de la tecnología en el futbol ha estado muy debatido durante los últimos meses ya que luego de que se implementara por primera vez, pues pese a que ha ayudado a definir jugadas apretadas, también ha sido un constante tema de polémica.

Sin embargo, ante los constantes fallos arbitrales que se han venido presentando desde un tiempo acá durante todo el mundo, nos queda claro que si es sumamente necesario que se implemente la tecnología en el balompié, pues ya varios personajes del futbol se han mostrado a favor de esto.

Esta vez fue el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, quien se mostró a favor de la entrada del videoarbitraje (VAR) en el fútbol español, tras lo ocurrido en Mestalla en el gol no concedido a Leo Messi para el Barcelona, aunque aseguró que "quitará espontaneidad al fútbol".

"Está prevista su entrada y el fútbol español decide cuándo. Todos sabemos que la tecnología cambia y va a ser un sistema para mejorar el fútbol, pero nosotros no decidimos, es el fútbol español el que lo hace", aseguró en rueda de prensa un Zidane que no quiso entrar en polémicas.

"No voy a entrar porque lo que buscamos aquí siempre es polémica y yo no la quiero, me interesa mi equipo. Hay mucha gente que su trabajo es hablar de eso, no es el mío. Como entrenador, gente de fútbol, como un apasionado quiero que el fútbol mejore, sin duda, pero el resto no es asunto mío".

Para Zidane la entrada del VAR es necesaria para la evolución del fútbol, aunque se mostró romántico con ciertos aspectos que piensa se perderán.

"Se pierde algo seguramente. Conseguiremos algo por un lado, pero lo perderemos por otros aspectos del fútbol. Es inevitable. Es cierto que vamos hacia algo mas tecnológico y habrá menos problemas, de ahí la idea de implantar el videoarbitraje, pero por otro lado nos quitará un poco la espontaneidad del fútbol", sentenció.

