Zinedine Zidane explota tras empate ante Osasuna, aclaro que el partido debió posponerse por el clima

Después del empate ante el Osasuna, en duelo correspondiente a la jornada 18 de la liga española, el director técnico del Real Madrid, se dijo molesto con los directivos del circuito español, ya que las condiciones climatológicas no fueron las mejores para llevar a cabo el duelo.

"Lo vivimos mal", indicó Zidane al ser preguntado por estos dos días. "Claramente tenía que haberse aplazado", añadió después de que este viernes estuvieran casi cuatro horas para salir de Barajas. "Hicimos lo que pudimos, pero no fue un partido de futbol", incidió el galo.

"Las condiciones eran muy complicadas. Esta fue nuestra sensación después de todo lo que ha pasado estos días. No sabemos cuándo vamos a volver a Madrid, son condiciones complicadas. Repito, no ha sido un partido de futbol, pero nos tenemos que aguantar. Vamos a olvidarlo y a pensar ya en el miércoles", apuntó.

El técnico francés dejo en claro que no era buscar excusas, era obvio que el campo no estaba en buenas condiciones para jugar la jornada 18, es por eso que el estratega no quedo conforme con el resultado y con al decisión de jugarse, cabe recordar que 26 partidos fueron pospuestos debido a la nieve que impera en Madrid.

"No son excusas. El campo no estaba bien. Ni las quejas del avión, ni nada, me refiero al partido de futbol sobre todo. Hoy no se reunían las condiciones para jugar pero es lo que hay".

Con este empate, el Real Madrid se quedo con 37 unidades, y se le fue de las manos el liderato, que sigue al mando del Atlético de Madrid, equipo que no jugó esta jornada debido a la nieve, la liga decidió suspender su juego ante el Athletic de Bilbao.