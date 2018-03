La primera gran frase de Zlatan en su presentación con el Galaxy

Los Angeles, California.- El legendario delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, fue presentado con bombo y platillos en el conjunto del LA Galaxy, donde militan los futbolistas mexicanos Giovani y Jonathan Dos Santos, siendo este el fichaje más relevante en el mercado de piernas de la MLS.

Lion, meet panther. Una publicación compartida por LA Galaxy (@lagalaxy) el Mar 30, 2018 at 9:17 PDT

En la presentación, el veterano futbolista Zlatan Ibrahimovic, no dejó pasar la oportunidad para deleitar a todos los presentes con otra de sus típicas frases que sin duda alguna quedará en el recuerdo, luego de utilizar como analogía la película "El curioso caso de Benjamin Button", el cual se trata de un hombre que nace siendo viejo pero que poco a poco va rejuveneciendo.

Welcome to the family, @iamzlatanibrahimovic. Una publicación compartida por LA Galaxy (@lagalaxy) el Mar 29, 2018 at 11:38 PDT

La frase

Me siento como Benjamin Button: nací viejo y moriré joven", fueron las palabras del sueco Zlatan Ibrahimovic en su presentación oficial con LA Galaxy.

El goleador de 36 años de edad, llegó a este mercado a la MLS, luego de que en su ex equipo el Manchester United, no tuviera la continuidad que esperaba en los últimos tiempos luego de recuperarse de su lesión en la rodilla.

Es por eso que el sueco llega a territorio estadounidense con el único objetivo de ganar todo lo que se encuentre a su paso en la MLS. "Si no gano, lo siento como un fracaso y eso me decepcionaría a mí mismo, porque estoy acostumbrado a ganar y hago todo por conseguirlo", afirmó Zlatan ante los medios.

Zlatan Ibrahimovic vine de sufrir una fuerte lesión en la rodilla derecha hace un año durante un encuentro en la UEFA Europa League con su equipo el Manchester United, razón por la cual no ha tenido mucha continuidad con el equipo dirigido por José Mourinho.

Welcome home, #zLAtan. Una publicación compartida por LA Galaxy (@lagalaxy) el Mar 30, 2018 at 8:14 PDT

"Durante muchos años la única pregunta era cuándo iba a venir a la MLS y aquí estoy. Me encuentro feliz, ya quiero jugar. Sólo quiero estar en la cancha, no tengo mucho ritmo porque no jugué últimamente por la lesión que tuve", declaró el sueco.

Different place, same Zlatan. Una publicación compartida por LA Galaxy (@lagalaxy) el Mar 30, 2018 at 11:43 PDT

Cabe resaltar que previo a su presentación oficial, Zlatan Ibrahimovic, realizó su primer entrenamiento on el equipo en donde además fue presentado con sus nuevos compañeros de equipo. Algunos medios mencionan que el delantero puede tener minutos en el duelo ante Los Angeles FC, mismo que se llevará a cabo el día de mañana.