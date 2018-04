La insólita explicación de Zlatan tras su golazo

Los Angeles, California.- Sin duda alguna el debut del delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic, en la MLS ha sido de lo más destacado de este fin de semana en el deporte alrededor del mundo, ya que con apenas haber hecho un entrenamiento en su nuevo equipo LA Galaxy, se estrenó y fue el héroe en la victoria del primer derbi angelino.

El primero de los dos goles del delantero sueco le dio la vuelta al mundo tras ejecutarlo con una extraordinaria técnica individual y sobre todo por haber convertido a larga distancia, sin embargo, Zlatan Ibrahimovic dio una explicación muy a su estilo de dicha anotación.

No correr y no gastar energía”, fueron las palabras del delantero sueco después de anotar un gol desde casi la media cancha.

No necesito tiempo para adaptarse, primer partido, primer doblete. Ríndanse ante el nuevo Rey de los Estados Unidos...



Zlatan Ibrahimovic. ⚽️�� pic.twitter.com/RyYSjXNyPe — Desmo Fútbol (@Desmo_fut) 1 de abril de 2018

"Siento que jugué 40 partidos en estos 20 minutos. Fue por culpa de todo, el jet lag, no haber jugado desde hace tiempo, hice el primer pique y comencé a respirar de manera profunda, entonces cuando me llegó el segundo balón dije desde aquí disparo, no corro más", añadió Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic ��: "Oí que la gente gritaba 'Queremos a Zlatan! Queremos a Zlatan!'. Así que les di un poco de Zlatan." pic.twitter.com/9wsBJTrIgW — Portal Fútbol (@PortalFutboI) 1 de abril de 2018

En ese primer gol, el delantero sueco sabía que quedaba poco en el partido, es por eso que no quiso gastar muchas energías cuando le llegó el balón, pues pese a su actuación está consciente de que aún no estaba al cien por ciento para jugar, sin embargo, la circunstancia del encuentro lo obligaron a entrar y posteriormente resolverlo a su favor.

Ibrahimovic: “Escuche a la gente cantar queremos a Zlatan y les di un poco de Zlatan”. Ibrahimovic entró a los 70 minutos de juego e hizo dos goles. Uno de ellos, una perla soberbia de 45 metros. pic.twitter.com/nPQfmhJJqN — �� PenaltiWorld ⚽ (@penaltiworld) 1 de abril de 2018

El delantero ex del Manchester United expresó que jugar a una alta temperatura no fue para nada fácil en su debut en la MLS.

Major League Zlatan. (��: @moracreativestudio) Una publicación compartida por LA Galaxy (@lagalaxy) el Abr 1, 2018 at 9:31 PDT

"Estoy súper contento porque el equipo trabajó mucho. No es fácil cuando todo es nuevo, tienes un montón de nuevos jugadores y menos para mí porque hacía mucho calor. ¡Después de 10 minutos estaba pidiendo bloqueador solar", dijo Ibrahimovic.

LA Galaxy x Los Angeles FC:



⚽ 05' Carlos Vela (0-1)

⚽ 26' Carlos Vela (0-2)

⚽ 48' Steres (0-3)



⚽ 61' Lletget (1-3)

⏭ 71' Zlatan Ibrahimovic entra em campo

⚽ 73' Pontius (2-3)

⚽ 77' Zlatan Ibrahimovic (3-3)



WELCOME TO ZLATAN ���� pic.twitter.com/ux13pxO0Jf — Mundo do Futebol (@futebolmundo2) 31 de marzo de 2018

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic ingresó de cambio al minuto 70 en el primer derbi de Los Ángeles y se estrenó como goleador seis minutos después de pisar el campo con el LA Galaxy.