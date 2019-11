Zlatan Ibrahimovic es nuevo copropietario del Hammarby de Suecia

Suecia.- Tras partir de Los Ángeles Galaxy su futuro era incierto, se especulaba que llegaba al futbol italiano, al español incluso al inglés pero el delantero sueco ha sorprendido a varios tras anunciar que su nuevo equipo es el Hammarby y no para jugar si no para ser su dueño.

En la semana 'Ibra' posteó unas imágenes de la camiseta del club con su nombre levantó la especulación de que jugaría y muy probablemente seria su último equipo, pero la noticia importante se dio hoy cuando anuncio la compra del 50% de las acciones del club.

Las imágenes que causaron la controversia | IG: Zlatan Ibrahimovic

"Voy a ayudar al Hammarby a ser el mejor equipo de Escandinavia", afirmó Zlatan.

Aunque no ha hablado de su futuro, se sabe que el delantero se ve trabajando fuera del terreno de juego viendo desde otra perspectiva el futbol, además de afirmar que su último destino no será el Hammarby.

Zlatan Ibrahimović investerar i AEG Sweden och blir delägare i Hammarby Fotboll AB. Läs mer här: https://t.co/JmFKS5dYuW@Ibra_official #Bajen pic.twitter.com/e1nyew3oaS — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) November 27, 2019

"Tengo ganas de trabajar en el futbol desde otro ángulo, no solo desde el césped, aunque quizás pueda hacer algo ahí si no soy muy viejo, pero como no jugador en activo. Igual puedo ayudar en los entrenamientos", aseguró.

La principal razón por la que surgió la alianza fue por que el dueño de el Hammarby y el LA Galaxy son los mismos, la organizadora de espectáculos de Estados Unidos, AEG. La conexión entre los equipos ayudó a unir relaciones con el delantero sueco.