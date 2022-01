Zlatan Ibrahimovic le recomienda a Kylian Mbappé fichar con el Real Madrid

El delantero sueco del AC Milán, Zlatan Ibrahimovic, aseguró que en su momento aconsejo a Kylian Mbappe que su mejor opción es fichar para el Real Madrid de la liga española.

"Sólo Kylian puede responder a esta pregunta. Depende de lo que quiera y de lo que piense. Yo me iría... pero si fuera el PSG trataría de retenerlo. El club quiere que siga, pero ¿él quiere quedarse?", se pregunta el ariete 'rossonero' antes de añadir: "Hay más equipos que lo siguen. Si puedes fichar a Mbappé y no quieres es que te has equivocado de trabajo".

Pese a su pasado como ex jugador del Barcelona, el delantero no culta la verdad y afirma que la mejor opción para el delantero del PSG es en el conjunto merengue.

"Es verdad que un día me preguntó y yo le contesté: 'En tu lugar me iría al Real Madrid. Yo tuve la oportunidad de jugar en diferentes equipos, distintos países, con futbolistas diferentes y así fue como aprendí y me hice grande. Jugar en casa toda tu carrera es más fácil. Salir fuera es una aventura".

Kyliam Mbappé todavía no ha dado señales de a donde se ira este verano en el viejo continente, pero fuentes aseguran que su destino esta en la casa blanca al mando del director técnico italiano, Carlo Ancelotti.

Mbappé en entrevistas pasadas aseguró que primero debe de cumplir sus compromisos con el PSG. En sus planes están despedirse del equipo parisino disputando la Ligue 1 y Champions League a la par.

Supuestamente suena muy fuerte el rumor que el Real Madrid le puso en la mesa en enero la cantidad de 50 millones de euros al delantero galo, pero al momento no se ha hecho nada oficial.