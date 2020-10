Zlatan Ibrahimovic se regala un auto de 175 mil dólares por su cumpleaños número 39

Italia.- Este sábado 3 de octubre Zlatan Ibrahimovic cumple 39 años de edad y lo hace de la mejor forma y eso se debe a que a través de redes sociales compartió una fotografía de su regalo por sus casi 40 primaveras y se trata de un auto de lujo que supera los 175 mil dólares, un poco más de 20 millones de pesos mexicanos.

El sueco actual jugador del AC Milan de Italia no dejó de lado la posibilidad de presumir que a sus 39 años de edad sigue vigente y puede darse ciertos lujos que quizá otros jugadores ya retirados a la misma edad no hubieran podido. Zlatan Ibrahimovic publicó una foto con una toma área de su auto el cual resultó ser un Porsche valuado en miles de dólares.

"Feliz cumpleaños a Zlatan" fueron las palabras que escribió el jugador en su publicación que ya ha alcanzado más de un millón de reacciones en solo unas horas desde que la dio a conocer. La imagen muestra su auto en color rojo con partes del techo en color plateado y algunas líneas color blancas sobre las luces del mismo.

El auto es un Porsche 911 Targa 4S Heritage Desing Edition el cual cuenta con un motor de seis cilindros que alimentan 331 caballos de fuerza, además de que puede llegar a alcanzar hasta los 304 kilómetros por hora. Su reacción es las mejores del mercado, puede acelerar de 0 a 100 en solo 3,8 segundos. Su diseño lo hace mucho más aerodinámico característico de un 911. Si por eso fuera poco la comodidad al conducir a pesar de ser un auto deportivo lo hace más valioso.

Por su fuera poco y para las excentricidades de Zlatan Ibrahimovic, este auto como su nombre lo dice, es una edición especial de solo 992 autos más, las que ya fueron vendidas y una de esas pertenece al jugador del cuadro italiano.

El superauto de Zlatan Ibrahimovic de 175 mil dólares | Vía Twitter

Esta no es la primera ocasión en la presume sus autos, hace algunos meses fue detenido por la policía en Europa luego de que se le viera conduciendo un Ferrari que no tenía sus papeles en regla para circular. Al final solo tuvo que pagar una multa no mayor a 200 dólares para salir del problema.

Actualmente Zlatan Ibrahimovic se encuentra en confinamiento luego de haber dado positivo a Covid-19 la semana pasada luego de su doblete en la Serie A que le dio el triunfo al Milan en el debut del equipo en la temporada 2020-2021. De acuerdo con los reportes del club, el sueco no presentó síntomas por lo que su resguardo no ha sido nada complicado.

Se espera que en la semana entrante pueda regresar a los entrenamientos de cara a su partido de la jornada 4 de la Serie A ante el Inter de Milan en el Derby de la ciudad y uno de los Clásicos del futbol italiano. Por el momento ambos equipos están dentro de los mejores clubes en el inicio de la temporada con días victorias, en los que respecta para el Milan podría llegar ya con su tercera si este domingo vence a su simular de Spezia en la jornada 3.