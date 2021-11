Zlatan Ibrahimovic y la agresión con la que se ganó la molestia de los españoles

España.- Este domingo en Europa se llevaron a cabo algunos partidos de la Eliminatoria de la UEFA en busca de más calificados al Mundial de Qatar de 2022, el Grupo B tenía a dos candidatos serios que en esta última jornada de su grupo se jugaron todo, se trataba de España y Suecia que el que ganara estaría en el la justa de noviembre de 2022, pero quien no tendría que ir a un repechaje para una segunda oportunidad de pelear por uno de los últimos 3 boletos. El ganador legalmente con gol en los minutos finales fue España luego de Álvaro Morata les diera la victoria y con ello el pase.

Si bien todo había sido legal hasta ese momento, no faltó quien intentara cobrar venganza ante la impotencia de no poder ganar y casualmente por el equipo sueco quien se vio en la necesidad de hacerlo fue nada más que Zlatan Ibrahimovic quien no soportó ver perder a su equipo y en una jugada ya en los últimos minutos desató la locura luego de que las cámaras lo captaron agrediendo a un compañero de profesión al simular que lo empujaron para poder dar un golpe por la espalda, lo único que provocó es que se perdiera tiempo valioso para su equipo y el odio de los españoles.

Fue al minuto 92 cuando se cobraba un tiro de esquina en favor de Suecia, era la última posibilidad para que pudiera pelear algo pero justo antes de cobrar se pudo ver como un jugador español y Zlatan cayeron al suelo con intenso dolor del jugador de la Furia Roja, instantes después más futbolistas españoles fueron con el árbitro para buscar una sanción para el sueco que se escudó que había sido lanzado y que eso provocó el golpe. Tras revisiones en las repeticiones se pudo ver que apenas lo tocaron y se lanzó de forma violenta que pudo lesionar al rival.

Leer más: David Faitelson confiesa que Maradona le pidió 10 dólares a cambio de entrevista

Justo el golpe por la espalda que impactó de fuerte forma en el jugador español| Foto: Especial

Y aunque las Eliminatorias de UEFA tienen el uso del VAR y aunque se revisó la jugada no pasó nada más y ni siquiera fue amonestado por la acción ya que luego de ver que no procedió como esperaba se fue del lugar para esperar que todo pasara, justo como fue. Pero quienes no estuvieron de acuerdo fueron los jugadores y los aficionados que a través de redes sociales denunciaron al delantero del Milan y algunos más pidieron que se le multara por tan descara agresión por no poder contener su ira por la eliminación.

Al final el partido culminó con la victoria de España de 1-0 lo que le dio la posibilidad de sumar 19 puntos por los 15 de Suecia, con ello España se convirtió en una de las selecciones ya con boleto en mano al Mundial de Qatar 2022, la gestión de Luis Enrique está dando frutos, luego del gran torneo de la Eurocopa llegando a instancias importantes lo menos que podía hacer ahora en las Eliminatorias era lograr su pase de manera directa y evitar el sufrimiento de ir a una repesca.

Más de una cámara grabó el momento pero ninguna sancionó con el VAR la posible expuslción | Foto: Especial

Esa misma repesca será en la que Suecia intentará buscará uno de los últimos 3 boletos al Mundial, pelearán ante otras 11 selecciones que buscarán ese mismo boleto. Entre la acción por la que Zlatan había reaccionado de esa manera es que estaría perdiéndose la posibilidad de asistir a su último mundial como futbolista, recordando que en el último ya no se presentó porque estaba retirado de la Selección pero ahora con su regreso quiere colgar los botines tras un mundial más y con casi 40 años de edad.

Las Eliminatorias en Europa culminarán este martes 16 de noviembre, ahí se conocerán a las 10 selecciones que van directo al mundial aunque ya solo falta 1 y está en el Grupo C, se define entre Italia y Suecia que tienen un empate a 15 puntos, pero los campeones de la Eurocopa marchan lideres por diferencia de goles, y en este último juego confirmarán quién se une a: Serbia, España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Croacia, Inglaterra y Alemania.