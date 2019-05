Zverev despide a David Ferrer de Madrid y del tenis

Madrid, España.- El español David Ferrer cayó este miércoles ante el alemán Alexander Zverev por 6-4, 6-1 en segunda ronda del Masters 1000 de Madrid, despidiéndose del torneo madrileño y del tenis.

El español, a sus 37 años, acabó con este partido en la pista central de la Caja Mágica su carrera, que incluye 27 títulos y otras 25 finales en 17 años de carrera.

���� Alexander Zverev moves into R3 with a 6-4, 6-1 win over David Ferrer. #MMOpen pic.twitter.com/SEitqBjzvz

“Está siendo todo muy emotivo, es un día que jamás voy a olvidar”, dijo Ferrer en la pista central de la Caja Mágica tras el encuentro, durante un pequeño homenaje de despedida.

“Se cierra una etapa para mí, ha sido algo maravilloso”, añadió el tenista español, que agradeció al público, puesto en pie, su cariño.

Lo he dado todo en este deporte, no puedo dar más, he conseguido 27 títulos, 3 Copas Davis, nunca he podido conseguir un Madrid, nunca he podido conseguir un Grand Slam pero he conseguido algo que es que os llevo en mi corazón”, dijo.