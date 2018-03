Mourinho cree que Alexis Sánchez será mejor la próxima temporada

Mánchester, Inglaterra.- El delantero chileno del Mánchester United Alexis Sánchez, autor de un solo gol en ocho partidos desde su llegada procedente del Arsenal en enero, “será mejor” la próxima temporada, señaló este viernes su técnico Jose Mourinho.

Alexis Sánchez llegando al estadio con el Mánchester United/AFP

“Seguro, la próxima temporada será mejor para él. Aprende a jugar con nosotros y nosotros aprendemos cómo entenderlo mejor”, dijo el portugués en la conferencia de prensa previa al duelo del sábado contra el Liverpool en la Premier League.

José Mourinho: "Fue un partido increíble y una victoria muy importante para nosotros".



Declaraciones de José Mourinho luego del partido ante Crystal Palace: https://t.co/rHMi8e4WBI pic.twitter.com/PfEIFjZ4VV — Manchester United (@ManUtd_Es) 6 de marzo de 2018

“Llegó en el peor momento de la temporada, en el mercado de invierno, es por eso que no me gusta el mercado de invierno. Era una oportunidad y no queríamos perderla, pero no creemos demasiado en el mercado de invierno”, continuó.

El entrenador de los 'Red Devils' rechazó la idea de que el chileno, a pesar de su adaptación, sea un problema para el equipo.

Alexis Sánchez en un partido con el Mánchester United/AFP

“No lo considero como una debilidad. Le considero con enorme potencial a desarrollar. Es un jugador en forma que no tiene miedo de tomar responsabilidades y de intentar hacer cambiar las cosas”, añadió.

“Cuando siente que no es tan peligroso como le gustaría, recula, intenta cosas... Cuando comete errores, intenta compensar inmediatamente con una actitud fantástica. Estamos muy contentos”, subrayó el porugués.

Jose Mourinho dirigiendo un partido con el Mánchester United/AFP

Está contento porque el equipo obtiene resultados. Últimamente tuvo mala suerte cuando perdimos partidos. Es un chico muy maduro y de carácter, no podemos estar más contentos”, concluyó.

Sánchez, de 29 años, abandonó en la pasada ventana de fichajes de enero la disciplina del Arsenal con destino a Mánchester, en una operación que llevó al armenio Henrikh Mkhitaryan a realizar el viaje opuesto.

Alexis Sánchez celebrando una anotación con el Mánchester United/@ManUtd_Es

El chileno gana cerca de 570.000 euros (698.000 dólares) por semana en el Mánchester United, por lo que se convirtió en el jugador mejor pagado del futbol inglés.