Así se despidió Alexis Vega del Toluca tras su llegada a Chivas

El atacante mexicano Alexis Vega se despidió de la afición del Toluca luego de su traspaso a las Chivas, Vega inició su carrera con los choriceros desde las Fuerzas Básicas y con el cual disputó cinco torneos en Primera División.

Mediante su cuenta de Twitter, el atacante agradeció la oportunidad que le brindaron los Diablos Rojos desde que tenía 16 años de edad para cumplir un sueño y aseguró que siempre llevará a la afición del cuadro Escarlata en el corazón.

Alexis Vega celebrando una anotación con el Toluca/Jam Media

Nunca imaginé que este equipo tan grande me diera la oportunidad de lograr mi sueño de ser futbolista profesional. No ha sido fácil el camino, ha estado lleno de obstáculos, mismos que he sabido afrontar gracias al apoyo del equipo”.

“¡Y de ustedes afición! Que siempre llevaré en el corazón. Gracias por arroparme, motivarme y estar cuando más lo necesité”, escribió Vega.

Durante el Apertura 2018, Alexis disputó todos los encuentros como titular indiscutible y registró seis anotaciones.

Llegada a Chivas

Tras hacerse oficial su llegada a las Chivas, Alexis Vega aseguró que esta nueva etapa en su carrera deportiva es un sueño hecho realidad, aunado a que estará otra vez bajo las órdenes de José Cardozo.

“Obviamente tengo aún más confianza, es un entrenador que conozco muy bien. Él fue el que me dio la oportunidad de debutar, también agradecido con Toluca que me brindó la oportunidad de salir, me apoyó en esa decisión que para mí era un sueño venir a Chivas y agradecer a don Valentin (Diez), a Suinaga y a Jaime (León), para mí es un sueño hecho realidad”, explicó Alexis para 'Chivas TV'.

De igual manera, el delantero ahora rojiblanco mostró su felicidad por unirse a las filas del Guadalajara y destacó que defenderá sus colores en la cancha, trabajando para darle alegría a la afición.