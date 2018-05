Para Andrés Guardado los jugadores han estado esclavizados

Andrés Guardado, jugador del Betis de España y capitán de la Selección Mexicana, habló sobre los derechos de los jugadores mexicanos que están buscando a través de la Asociación Mexicana de Futbolistas e indicó que los futbolistas se sentían esclavizados por los dueños de los clubes.

Para el Principito todas las negociaciones son para que el balompié mexicano crezca en todos los sentidos y más jugadores puedan probar suerte en Europa.

Andrés Guardado durante un partido de la Selección Mexicana/AFP

“Nos han tenido esclavizados por mucho tiempo y esto que estamos haciendo es para que el futbol mexicano crezca. No queremos hacer huelgas ni nada de eso, ellos tienen el sartén por el mango y te congelan y así se maneja en México, con esas amenazas y hoy en día estamos haciendo bien las cosas”, dijo el capitán del Tri en entrevista para Fox Sports.

Guardado mencionó que los jugadores y los directivos deben trabajar en sincronía, pues el trabajo que están haciendo con la AMF no es para molestar a los dueños.

“No peleamos dinero sino que se nos respete. Ganamos bien pero ellos ganan más gracias a lo que hacemos nosotros, parece que no entienden que somos amigos para que a todos nos vaya bien. Esto no se trata de joder, solo queremos un trato justo y no estar amarrado a un pacto para que me congeles por tonterías; no es una guerra”, explicó.

Andrés Guardado celebrando una anotación con la Selección Mexicana/AFP

Hace apenas unos días la Asociación Mexicana de Futbolistas y las autoridades del futbol mexicano llegaron a nuevos acuerdos para los fichajes de los jugadores y el régimen de transferencias, así como también modificaron el famoso “Pacto de caballeros”.

Guardado ha tenido una destacada temporada en su regreso al futbol español, ha disputado 28 partidos de los cuales en 24 ha iniciado como titular, buenos para 2,221 minutos jugados, además ha marcado en dos ocasiones a cambio de ocho asistencias.

Cabe señalar que el conjunto bético marcha en el quinto lugar de La Liga de España y el fin de semana ha asegurado su participación en la UEFA Europa League.

Aquí el video de las declaraciones de Andrés Guardado, a partir del minuto 20.