Guardado viaja a México para tratarse la lesión con el Tri

Sevilla, España.- El centrocampista mexicano Andrés Guardado, que tuvo que ser sustituido por lesión el pasado sábado en el derbi que disputó el Real Betis en su estadio contra el Sevilla, viajará este martes a México para ser tratado de la dolencia por los médicos de la selección mexicana .

Andrés Guardado celebrando una anotación con la selección mexicana/AFP

El “Principito”, contratado esta temporada por el Betis procedente del PSV Einhoven de Holanda, padece molestias en la zona del peroné derecho y el club sevillano, al quedar solo una jornada para acabar la campaña, en la que el Betis jugará el próximo sábado en Leganés, le dio permiso para viajar a México y recuperarse aquí.

Guardado, según informaron en la tarde de este lunes fuentes del Real Betis, viaja con los informes médicos de su club y será en su país donde decidirán cómo se trata.

"A Andrés lo van a intervenir para aliviar su problema y espero que esté con nosotros muy pronto": Juan C. Osorio #NadaNosDetiene



El centrocampista, que cumplirá el próximo septiembre 32 años, considera que la lesión no es grave y que, si todo va bien, podría estar recuperado en un par de semanas, según las mismas fuentes.

El mediocampista del Betis también explicó en qué consiste su lesión y cómo se fue agravando, hasta llegar a la consecuencia final de tener que ser operado, aunque los doctores tanto de su equipo como del Tri, le explicaron que es una cirugía simple.

Andrés Guardado lamentándose una jugada con el Betis/AFP

Andrés Guardado, reveló que intentó por todas las formas evitar una cirugía para resolver la lesión que tiene en el muslo derecho, algo que no podrá librar a un mes del Mundial.

“Yo tengo la confianza plena en los doctores, al final es una cirugía muy simple. Todo surgió de un partido que tuve contra Las Palmas hace casi un mes, fue un golpe fuerte justo en el peroné; por ahí pasa una ramita de nervio ciático, me lo dejó tocado y a partir de ahí he estado forzando para terminar la temporada de la mejor manera, pero al final no he podido estar. El último partido solo pude jugar medio tiempo porque me molestó muchísimo”, dijo en entrevista con TDN.

Es así como Guardado buscará llegar a tiempo a la justa mundialista. De lo contrario, Juan Carlos Osorio ya cubrió una posible baja del Principito con el llamado de Erick Gutiérrez, de Pachuca, quien fue la sorpresa en la convocatoria nacional.

El mexicano se perdió el partido de hace dos semanas en Bilbao ante el Athletic Club por molestias musculares y en el peroné, pero días después se incorporó a los entrenamientos de su equipo e incluso fue titular el sábado ante el Sevilla.

Andrés Guardado durante un partido con el Betis/AFP

Su entrenador, Quique Setién, que lo sustituyó en el descanso del derbi, explicó a la conclusión del partido en la rueda de prensa que se resintió de la lesión que tenía y que incluso se plantearon retirarlo antes porque pronto se le vio cojeando.

28 guerreros buscarán cumplir su meta de llegar a Rusia. Solo un paso los separa del Mundial.

Conócelos. #NadaNosDetiene



Guardado ya sufrió el pasado diciembre una rotura fibrilar de grado I-II en el aductor derecho, que se produjo en el partido de liga ante el Atlético de Madrid disputado en Sevilla, lo que le tuvo parado varias semanas.

El centrocampista bético es un fijo para el seleccionador nacional mexicano, el colombiano Juan Carlos Osorio, por lo que su presencia se daba como segura en el próximo Mundial de Rusia.