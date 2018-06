"No le tememos a nadie": Guardado

Rostov, Rusia.- El capitán mexicano, Andrés Guardado, aseguró hoy tras la victoria de su equipo ante Corea del Sur (1-0) que él y sus compañeros no le temen a ningún equipo.

“Queremos ganar el grupo. Eso sería algo histórico para nosotros. Conseguir nueve puntos en un Mundial significaría que estaríamos haciendo algo diferente”, dijo en la zona mixta del Rostov Arena.

El futbolista del Betis reconoció que hay que “ser realistas”, ya que el equipo aún no está clasificado y está expensas del resultado del partido entre Alemania y Suecia.

Realmente, no tememos a nadie. Ojalá los aficionados se empapen de la mentalidad que tenemos en el grupo de no temerle a nadie, sin pecar de arrogantes. El objetivo no es pasar de grupo, queremos ir más allá y hasta que no lo consigamos no nos relajaremos”, apuntó.