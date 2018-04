Sé lo que voy a hacer con mi futuro: Andrés Iniesta

Barcelona, España.- El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, dijo este sábado, tras la victoria de su equipo ante el Valencia (2-1) en la Liga española, que ya ha decidido su futuro.

Minuto 83: Segundo cambio en el Barça. Denis Suárez entra en el lugar de Andrés Iniesta (2-0) #BarçaValencia pic.twitter.com/MR1Q1gzIGY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 14 de abril de 2018

“Sé lo que voy a hacer con mi futuro. El apoyo de la gente lo tengo y lo he tenido siempre. No es algo que me haga cambiar de opinión”, aseguró a los medios de comunicación tras el encuentro disputado en el Camp Nou.

Iniesta, que cuenta con suculentas ofertas del futbol chino, tiene previsto comunicar la decisión sobre su futuro en las próximas semanas.

Andrés Iniesta durante el partido ante el Valencia/AFP

El centrocampista del Barcelona también se refirió a la reciente eliminación en la Liga de Campeones ante el Roma, un duelo que, según admitió, no jugaron “a lo que el partido requería”.