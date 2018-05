Iniesta intentó "saborear desde el primer minuto" su último Clásico

Barcelona, España.- Andrés Iniesta, que abandonará el Barcelona al final de esta temporada, disputó en principio su último Clásico contra el Real Madrid (2-2), este domingo en la 36ª jornada de la Liga española, y dijo tras el partido que intentó “saborear desde el primer minuto” este duelo tan especial.

“Hago todo lo posible para poder jugar estos partidos e intentar saborearlos. Ya son los últimos partidos, parece que nunca llega el final, pero llega, e intento saborearlo. Hemos ganado la Liga ya y quiero intentar disfrutar cada minuto”, declaró Iniesta a la televisión oficial del FC Barcelona.

“Como siempre, saboreándolo desde el minuto uno”, apuntó sobre cómo ha vivido su teóricamente último Clásico como jugador.

Sobre el partido estrictamente, en el que el Barcelona se quedó con diez hombres en el descuento de la primera parte por un manotazo de Sergi Roberto a Marcelo, Iniesta destacó cómo su equipo resistió en la segunda parte e incluso llegó a ponerse por delante en el marcador, antes de que Gareth Bale pusiera el 2-2 definitivo para los blancos.

Me quedo con la nota positiva, que el equipo se ha rehecho de la expulsión y nos hemos puesto por delante. Felicitar al equipo por el esfuerzo que ha hecho, no era nada fácil. Seguimos con el reto de intentar no perder en esta Liga”, afirmó.