Griezmann manda mensaje a Carlos Vela en festejo del título/Agencias

Cervezas en vez de bebidas rehidratantes, Pogba en un momento pidió que en las bocinas sonara Reggaeton, luego de que también escucharon “We Are the Champions”.

“Vamos a dar un poquito de salsa que queremos, así mi hermano, mira mi hermano, mira lo que hemos hecho”, le decía a Samuel Umtiti, mientras se acercaba a Griezmann antes de pedirle que hablara en español.

Pogba fue de los más felices ayer. Foto: AP

“Pon un poquito de reggaeton que estoy como un mexicano, como un colombiano”, agregaba Pogba con el sombrero de mariachi.