Árbitro afrodescendiente denuncia despido por racismo en México

El árbitro mexicano Adalid Maganda, originario de un poblado de afrodescendientes del sureño estado de Guerrero, denunció este martes haber sido despedido por motivos raciales y acusó al presidente de la Comisión de Arbitraje del futbol profesional, Arturo Brizio, de llamarlo “pinche negro”.

Maganda, de 34 años y quien pita profesionalmente desde 2015, aseguró en entrevista telefónica con la AFP que en este 2018 ha tenido escasa participación en la primera y segunda divisiones y cuando pidió una explicación a autoridades arbitrales de la Federación Mexicana de Futbol recibió insultos raciales.

Adalid Maganda pitando un partido de futbol/Jam Media

“Cuando les fui a pedir una audiencia sobre mi situación hace unos 20 días, sobre por qué no había tenido participación en la liga MX o en la de ascenso, Brizio me dijo '¿tú qué quieres pinche negro?'. Esto es un caso de racismo”, aseguró Maganda.

Brizio, en declaraciones a la prensa mexicana, ha señalado que la razón por la que Maganda no ha sido convocado para arbitrar es su “pobre desempeño” en la cancha, sobrepeso y no haber pasado la prueba trimestral de desempeño físico.

Cierto, reprobé en enero una prueba de rendimiento porque me lesioné, pero te dan un mes para repetirla y en febrero la pasé”, dijo Maganda.

El árbitro dice estar resignado a no volver a las canchas porque “sufriría muchas represalias” y ahora su demanda principal es que Brizio y otros directivos de la Comisión de Arbitraje dejen su cargo.

Cuestionado sobre si lo que busca es una compensación económica, el árbitro explicó que lo está consultando con su abogado. Su relación laboral con la Federación, reconoció, era por honorarios y analizan si tiene derecho a ella.

De no hallar solución en la Federación, dice estar dispuesto a escalar su caso a la Concacaf y hasta la FIFA.

“Los directivos de la Federación hacen campañas contra la discriminación cuando el cáncer lo tienen ahí dentro”, añade al referirse a los llamados para acabar con un polémico grito de “eh puto” de la tribuna contra el portero rival que le ha costado a México sanciones económicas en partidos internacionales por homofóbico.

Maganda sostiene que ya ha sido víctima de expresiones racistas, tanto de la tribuna como de vestidores. Hace un año, los jugadores del Pachuca hicieron "gemidos como de simio" al verlo en el vestidor, dijo.

Esa vez fue distinto, la Comisión Arbitral, que era presidida por Héctor González Iñárritu, me dio todo su respaldo. Cuando llegó Brizio (junio de 2017) supe que mi carrera estaba terminada porque el señor es un elitista”, añadió.

En su vida cotidiana, asegura, también ha tenido un trato distinto por su color de piel, sobre todo por parte de autoridades que le piden documentos para demostrar su nacionalidad.

“Los mexicanos no creen que en México hay personas de color. Una vez unos policías federales me detuvieron en Acapulco y me pidieron cantar el himno nacional para demostrar que soy mexicano”, dijo con tono irónico.

Maganda es originario de Huehuetán, en la costa de Guerrero y donde hay varias poblaciones de afrodescendientes que llegaron a México siglos atrás como esclavos y que se mezclaron con la población local.

Un estudio gubernamental de 2017 demostró que entre más claro el color de piel de los mexicanos, mayores oportunidades de educación y de obtener un trabajo mejor remunerado.

Wilner Metelus, Presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, dijo a la AFP que ya ha contactado con Maganda para apoyarlo en su querella.

“Hay un gran problema de desconocimiento sobre los descendientes de africanos que llegaron a México en el siglo XVI, es un problema de educación y sí, hay racismo contra los afrodescendientes”, lamentó Metelus, haitiano naturalizado mexicano desde 2005.