La llamada de Rafa cambió todo, es un gran desafío para mí: Nico Pareja

El nuevo refuerzo de Atlas, Nicolás Pareja, fue presentado por el Presidente Deportivo de los Zorros, Rafael Márquez, quien no dudó en darle toda la confianza al nuevo central como un elemento de experiencia y con autoridad.

Tras su llegada, Nico fue claro al mencionar que él estaba tranquilo y cómodo en Europa, sin embargo tras platicar con Rafa Márquez, no dudó en el proyecto que le presentó y el reto por vivir.

Estaba adaptado al futbol europeo, tenía muchas ofertas, pero la llamada de Rafa (Márquez) cambió todo. Es un gran desafío para mí, a esta altura de mi carrera hubiera sido fácil tirar a lo cómodo”.

�� @nicopareja21: "La responsabilidad es altísima, yo me exijo demasiado; va en mi ADN. Es un lindo desafío, con lo que Rafa me ha transmitido, no me quedó duda de venir. Es un Club que tiene una gran hinchada que siempre está detrás alentando". pic.twitter.com/5jw20iVStt — Atlas FC (@atlasfc) 28 de agosto de 2018

“Lo más cómodo para mi habría sido quedarme en Europa porque son doce años en el fútbol europeo y adaptado allá, pero no creo en la comodidad, había otras opciones en Sudamérica y Argentina y la llamada de Rafa cambia todo. Tuvimos un par de charlas y hablando con la familia es un lindo desafío llegar a un nuevo país, cultura diferente a la europea, pero para mí es un nuevo desafío y lo que me transmitió Rafa no quedan dudas de venir. En la vida me gustaron los desafíos importantes, es un club con mucho margen para mejorar, con una hinchada alentando siempre y para mí después de evaluarlo no hubo mucho que pensar”.

�� @nicopareja21: "Para poder ganarse el cariño de la gente, hay que demostrarlo dentro de la cancha, y yo en cada entrenamiento y en cada minuto que me toque hacer algo por el Club, no me guardaré nada, dejaré todo". pic.twitter.com/8SSV7vJpKQ — Atlas FC (@atlasfc) 28 de agosto de 2018

Nico Pareja entiende la molestia que hay por los malos momentos en los que pasa el equipo:

Entiendo a la opinión que la gente, que ante esta situación pueda estar en descontento pero si la afición ve que cada uno de nosotros da el máximo, que ves reflejado que todos nosotros queremos ganar; al final creo que lo que enchufa a la gente es ver a sus jugadores dar absolutamente todo”.

Por su parte, Márquez espera que la integración de Pareja brinde carácter y don de mando, además agregó que están tratando de cerrar a un delantero.

Después del análisis, diagnóstico, hemos creído conveniente el reforzar al equipo en dos posiciones, una es por la falta de gol y estamos en el proceso, y la otra reforzar la parte defensiva, sobre todo en la parte de liderazgo, donde este nuevo elemento nos podrá ayudar bastante. Nicolás (Pareja) es un jugador de gran experiencia”.

�� @RafaMarquezMX: "En la parte de liderazgo, este nuevo elemento nos apoyará bastante, a desarrollar y alentar a los jóvenes de nuestra cantera; es un jugador de gran experiencia, fue capitán y un gran referente". pic.twitter.com/Y1X3dxJJII — Atlas FC (@atlasfc) 28 de agosto de 2018

El directivo espera que la afición rojinegra reciba de buena manera al nuevo elemento, a quien le pidió que se sienta “como en casa”.

Verás que nuestra afición, así como se llama La Fiel, estará alentando en todo momento y seguramente te ganarás el cariño de todos ellos sudando la camiseta como ha sido en toda tu trayectoria”.

��@RafaMarquezMX: "No tengo duda que @nicopareja21 nos va ayudar en muchos sentidos, su calidad futbolística se ha reflejado en grandes equipos y seguramente, como lo profesional y gran ser humano que es, pondrá todo de su parte". pic.twitter.com/OR8HlJbtUx — Atlas FC (@atlasfc) 28 de agosto de 2018

Nico Pareja también espera poder estar a disposición de Gerardo Espinoza lo antes posible, por lo que el día de mañana todo indica que aún no tendrá participación con el conjunto rojinegro en el partido de Copa MX en donde Atlas enfrentará a Cruz Azul por su pase a la siguiente fase del certamen.