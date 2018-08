Atlas a enderezar el camino en su semana de aniversario ante Morelia

Inicia la jornada 5 del Apertura 2018, Atlas intentará cambiar enderezar el barco tras cuatro jornadas sin anotar y con solo dos unidades.

Los Rojinegros reciben esta noche al equipo hermano, Monarcas Morelia con la encomienda de obtener su primer triunfo durante esta temporada, mientras que los visitantes buscaran mantenerse en puestos de liguilla.

Atlas marcha en el decimosexto puesto de la tabla general con dos puntos logrados por dos empates a cambio del mismo número de derrotas, la última vez que jugó en casa se llevó una derrota por 3-0 ante Pumas.

El conjunto dirigido por Gerardo Espinoza llega con la obligación de empezar a sumar de a tres y que mejor que conseguir su primera victoria en el Apertura ante su gente, en su estadio y en la semana de aniversario, ya que el pasado 15 de agosto se cumplieron 102 años de la fundación del Atlas.

Pero no la tendrán fácil, ya que enfrente estará Monarcas Morelia, equipo que actualmente se encuentra entre los mejores 8 de la competencia, pero que sabe que una derrota podría bajarlo, por lo que no puede salir a especular aunque juegue en terreno ajeno, donde aún no ha logrado ganar.

El equipo michoacano acumula dos victorias en la competencia, pero al salir de casa no ha tenido los mejores números, donde solamente ha logrado un punto, producto de un empate. Morelia debe cuidar mucho su zaga, ya que aunque ha logrado manifestarse en el marcador, también ha recibido muchos goles.

Horas antes de este encuentro en el Estadio Jalisco, la jornada 5 se pondrá en marcha en el puerto de Veracruz, cuando los Tiburones Rojos reciban a una Chivas cabizbajas, Veracruz se encuentra en el lugar décimo tercero con cuatro unidades, mientras que el Rebaño Sagrado solo lleva un punto situándose en el penúltimo lugar de la tabla general.