Barra del América promete portarse bien en el clásico ante Pumas

Las barras del América prometieron portarse bien en la semifinal de ida que se celebrará en el Estadio Olímpico Universitario a pesar de haber rechazado el "pacto de no violencia".

“No hay pacto con ellos de ningún tipo. Hace seis años nos sentaron a platicar y ahí hubo un arreglo, pero terminó en el olvido y esto se vio reflejado en la reunión que tuvimos en en Zócalo, donde terminó muy mal y al siguiente torneo los roces fueron acá" declaró 'El Congo' líder de "La Monumental".

Remarcó que “no convivo con ellos y no hay pactos, solamente lo que nos pide la autoridad” y la buena conducta está asegurada, ya que “la verdad no me gustaría terminar detenido”.

�� Asiste al �� Azteca y apóyanos este domingo para la Semifinal de Vuelta �� Pumas



HOY ➡️ Venta General

��: https://t.co/UmZbwKtpdb

��: Taquilla 1 del Estadio Azteca (Tlalpan)#S13MPREÁGUILAS pic.twitter.com/bMhu4LqpGe — Club América (@ClubAmerica) 6 de diciembre de 2018

El 'Congo' aseguró que las familias serán respetadas durante su visita a la cancha de su máximo rival deportivo de la capital.

“Siempre le he dicho a mi gente que se deben respetar a las familias, por eso creo que los estadios de acá son más seguros. Quizá existe un 99 por ciento de seguridad para que una familia pueda asistir. Nosotros vamos con la mentalidad de que la rivalidad está en la cancha”, dijo.

Por su parte, ‘Chapu’ líder del grupo de animación “Ritual del Kaoz”, mencionó que a pesar del cambio de gobierno se dejaron en claro todos los protocolos para el Clásico Capitalino.

Nos fue bien en la reunión. A pesar de los cambios que hubieron se mantuvieron algunos que conocen todos estos temas. Nosotros llevamos a nuestras familias al estadio y también como aficionados lo que menos queremos y buscamos es una pelea

"Quizá haya un poco más de rivalidad deportiva porque somos de la misma ciudad, pero estamos en el mismo canal que hemos manejado durante varios años. No tenemos una comunicación directa con la gente de Pumas, pero todos manejamos la misma línea en operativo para que las familias asistan”, dijo el 'Chapu'.