Bofo Bautista se burla de Atlas previo al Clásico Tapatío

El Atlas de Guadalajara no ha tenido un buen torneo en el Apertura 2018, no ha podido ganar un partido en seis jornadas, se encuentra en el último lugar de la tabla general con dos puntos y para colmo, los rojinegros no han podido anotar en el torneo.

Después de la derrota que sufriera el Atlas 0-2 ante Puebla, Adolfo “Bofo” Bautista ex jugador de las Chivas de Guadalajara, además de campeón en el 2006 con el equipo rojiblanco, aprovecho el mal paso de los Zorros para burlarse de ellos, previo al Clásico Tapatío que Chivas y Atlas protagonizarán el viernes en el Estadio Jalisco correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2018 en la Liga MX.

Adolfo "Bofo" Bautista durante un partido con las Chivas/Jam Media

“Vamos. Por el Clásico Tapatío”, fue la frase que compartió el “Bofo” en su cuanta de twitter acompañado de una imagen donde se observa una chiva y de un lado un flan con el escudo del cuadro rojinegro.

Para esta edición del Clásico Tapatío, Atlas que estará de casa llega con apenas dos puntos producto de dos empates y cuatro derrotas ubicados en el último lugar de la tabla general, mientras que las Chivas llegan con siete unidades tras hilar dos victorias consecutivas rompiendo una mala racha, pues tenían cuatro jornadas sin ganar, con esto se ubican en el noveno puesto.