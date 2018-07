Bolillo Gómez deja de ser el DT de Panamá tras su participación en Rusia

Panamá, Panamá.- Hernán Darío Gómez se desvinculó como director técnico de la selección de Panamá después de haberla llevado a su primera Copa del Mundo.

Lee también: Mira que le dijo César Ramos a CR7 durante el Mundial

El técnico colombiano hizo pública su decisión en una carta divulgada por la Federación Panameña de Futbol el martes.

El Bolillo Gómez dijo que “no es más que un hasta luego”. Se desconoce de momento el rumbo que tomará el timonel de 62 años, aunque se rumoraba en los medios panameños que entre sus posibles destinos estaría nuevamente Ecuador.

No es más que un hasta luego... el técnico Hernán Gómez envió una emotiva carta a todos los panameños. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/YQrYTRsyrp — FEPAFUT (@fepafut) 17 de julio de 2018

Gómez asumió las riendas de Panamá tras no lograr clasificarse al mundial del 2014 y cumplió su objetivo de llevarla a Rusia, donde el equipo canalero perdió sus tres compromisos ante Bélgica, Inglaterra y Túnez.

“A veces es difícil mover los pies de donde se pone el corazón y es lo que me pasa a mí con la selección de Panamá, donde he puesto mi corazón, trabajo y empeño por lograr el sueño en el que me metí con todos los panameños un 15 de febrero de 2014”, dijo en su misiva.

Hernán Darío Gómez dirigiendo un partido con la selección de Panamá/Jam Media

Ahora, para mí es el tiempo del difícil acto de mover los pies de donde se puso el corazón”, agregó.

Gómez se convirtió en el segundo técnico en la historia en dirigir al menos tres selecciones distintas en un mundial. Además se llevó el mérito de clasificar en dos ocasiones a una selección por primera vez, después de lograrlo con Ecuador en 2002.

Sin embargo, siguió sin poder sobrevivir a la primera ronda de un Mundial como entrenador. Además de Ecuador y Panamá, dirigió a Colombia en Francia'98, y sirvió como asistente de Francisco Maturana con la selección cafetera en los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994.