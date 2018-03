Canelo envía una respuesta subida de tono a Golovkin

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez respondió las declaraciones al kazajo Gennady Golovkin, quien ayer señaló que el tapatío “está haciendo trampa”.

A través de las historias de Instagram, “Canelo” utilizó varios calificativos subidos de tono para su rival.

"Te voy a patear el trasero”.

Mensaje de Canelo para Golovkin

“Pequeña pe…”, fueron los mensajes del jalisciense acompañados con aspectos del entrenamiento del mexicano.

“Se los he dicho, no es la carne mexicana. Esto es Canelo, esto es su equipo… Canelo está haciendo trampa. Se meten esas drogas y todo el mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”, fueron las declaraciones de Golovkin.

El mes pasado, Álvarez dio positivo en un control antidopaje, que atribuyó al consumo de carne contaminada.

“Fue muy obvio con todos esos músculos (agrandados de Álvarez)... y con los rastros de las inyecciones, que eran visibles. También puedo hablar de Oscar De La Hoya. Tampoco está limpio. Es un sucio”, dijo Triple G.

La Comisión Atlética de Nevada aún no anuncia si habrá sanción para Álvarez.

Por el momento no se ha a cancelado la pelea que está pactada para el próximo 5 de mayo, donde los púgiles se volverán a ver las caras en el T-Mobile Arena en Las Vegas.