Braulio Luna rompe el silencio tras ser acusado de arrollar a una mujer

De acuerdo con el Diario Pásala, el exdirector deportivo , estuvo unas horas en el Ministerio Publico al arrollar a una mujer, pues según autoridades y testigos, no respetó la señal del alto, embistiendo a una mujer para después darse a la fuga, aunque la policía logró alcanzarlo unas cuadras más adelante.

No iba alcoholizado, ni me di a la fuga, ni me pasé algún semáforo ni nada que se le parezca cómo se está diciendo. Siempre estuve pendiente de la chava", sostuvo Luna.