Cumplir con el pesaje, lo más desgastante para un boxeador

Para iniciar en el mundo del boxeo se necesita un sinfín de cualidades, rapidez, buena condición física e incluso poder de puños, algo que con una gran base de entrenamientos se pueden pulir para ser un gran pugilista, sin embargo eso no es suficiente.

Aquel que no entiende de boxeo, quizá no comprenda lo complicada que resulta la última semana de preparación justo antes del pesaje, sacrificios enormes, desgaste físico, mal pasadas y mal humor por el poco alimento y en algunos casos ni agua.

Un ejemplo de esto es lo que paso en el 2016 a Israel 'Magnífico' Vázquez y a su rival en La Florida el Campeón mundial juvenil pluma OMB 'Pitufo' Díaz, que el día del pesaje a manera de desayuno solo había ingerido algunas uvas para mantenerse en las 126 libras, el problema para los pugilistas fue que les dieron las 6 de la tarde para el pesaje y lo habían citado a las 4 PM, y la ceremonia de pesaje estaba lejos de empezar.

Sin duda alguna es una falta de respeto inmensa para el boxeador el no empezar la ceremonia de pesaje en el horario acordado, donde al parecer en algunos casos no les importa el que el boxeador, siendo el protagonista de la velada, literalmente se esté muriendo de hambre el día del pesaje.

"Canelo" Álvarez durante una ceremonia de pesaje ante de un combate/AFP

Siempre alguien llega tarde, si no es el doctor, es alguien de la comisión. La verdad es que no importa quién es el que no respeta los horarios, lo que importa es lo inhumano que resulta el tener a los púgiles esperando a que se le dé la gana de aparecer al que en teoría tendría que llegar antes que nadie, ya que, es un desgaste brutal y carente totalmente de humanidad.

Otra de las situaciones que literalmente saca de sus casillas a los peleadores y su equipo es el largo discurso antes de subirse a la báscula por parte del promotor y de la comisión, se extienden con una elocuencia digna de un político en campaña, pero les aseguro que en muchos casos ni atención les prestan, a esas horas ya nadie les presta atención, los boxeadores, solo quieren dar el peso y acto seguido hidratarse e ingerir algo de comida.