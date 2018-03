Carlos Tévez negó haberse lesionado por jugar en una cárcel

Después de que medios argentinos reportaron que Carlos Tévez se había lesionado mientras jugaba una cascarita en una cárcel, el Apache desmintió esa versión y explicó cómo se produjo el problema en el sóleo que le impedirá jugar este domingo ante Talleres de Córdoba.

Carlos Tévez en un partido con el Boca Juniors/Jam Media

“Haciendo un trabajo de potencia en el gimnasio el miércoles pasado a la mañana, bajé de la máquina y sentí un dolor enorme en el gemelo. Salí de hacer la entrada en calor porque me molestaba. Se me fue poniendo dura la zona y dije: 'Voy a salir, al pedo voy a arriesgar, por las dudas'. El viernes estuve en kinesio esperando una progresión y, como no la veía, me hice un estudio. Ahí aparece el desgarro en el sóleo”, dijo el jugador xeneize en entrevista con “TyC Sports”.

Tévez aseguró que se trata de “boludeces” inventadas por los medios y recordó que los problemas del sóleo lo han acompañado durante gran parte de su carrera desde que estaba en el West Ham.

“Me lesioné en el gimnasio y se dijeron barbaridades. Imagínate si decía que me había lesionado en el auto (como le pasó en el West Ham). No voy a ser tan boludo de exponerme e ir a una cárcel. El que más triste está soy yo. Que se digan las pelotudeces que se dicen me duele y me hace más fuerte, porque tengo que seguir progresando y seguir metiéndole. Es hora de callarse la boca y romperse el culo en la cancha”.

El exjugador de la Juventus agregó que él siempre dice la verdad, “sea políticamente correcto o no”, y no puede entender por qué algunos no le creen.

Si yo no me hubiera lesionado en el gimnasio no sería tan boludo de decir que me lesioné acá. Pero como digo la verdad empiezan a especular con lo del golf o en una cárcel. A veces uno no sabe si lo boludean o no”.

Tévez lamentó no poder jugar el partido contra Talleres, que es importante para Boca porque el cuadro de Córdoba lo persigue en la pelea por el liderato de la tabla en Argentina.

“Aunque nunca es un buen momento para lesionarse, este es el más duro, porque me gustaría estar dentro de la cancha y acompañar a mis compañeros. Es un momento difícil para el equipo. La del domingo es una final en lo futbolístico y lo anímico y yo no puedo ayudar”.