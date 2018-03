Claudio Bravo se margina de dos amistosos con la selección de Chile

Santiago, Chile.- El arquero Claudio Bravo alegó este lunes ser llamado contra su voluntad y renunció a disputar los dos amistosos que Chile disputará este mes en Europa, una gira que marcará el debut del DT Reinaldo Rueda al frente de la Roja.

Horas antes de que Rueda publicara el plantel de convocados para enfrentar a Suecia y Dinamarca, el 24 y 27 de marzo, Bravo se autoexcluyó de la gira europea que el campeón de América utilizará para ganar rodaje y mantenerse en la escena internacional pese a estar fuera del Mundial de Rusia-2018.

Claudio Bravo atajando un penal con la selección de Chile/Jam Media

“Amigos no seré parte de la delegación de la Selección Chilena que jugará los amistosos en Europa”, anunció el guardameta del Manchester City a través de su cuenta en Twitter.

“Lamento profundamente que me estén llamando en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo”, lanzó el capitán chileno, luego de explicar que comprometió a Rueda participar de su proceso pero expresó que le preocupaba su “preparación y trabajo”.

Amigos, no seré parte de la delegación de la Selección Chilena que jugará los amistosos en Europa, aquí les explico pic.twitter.com/qE7sTJuoeq — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) 14 de marzo de 2018

Bravo cuestionó que el presidente de la Asociación del Futbol Profesional de Chile (ANFP), Arturo Salah, no lo haya llamado para arreglar la situación y planteó como gran motivo de su alejamiento un viaje familiar programado con anterioridad.

La negativa del arquero -protagonista de los triunfos de Chile en las Copas América de 2015 y 2016- aparece como la primera turbulencia que enfrenta el entrenador colombiano que en la tarde de este lunes publicó la lista de futbolistas que protagonizarán la primera gira de su era al frente de la Roja.

Rueda visitó a una veintena de jugadores en Europa y México. A su regreso a Chile aseguró que apostará a asegurar la renovación del equipo sin descuidar a estrellas como Bravo, Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Asimismo, cifró sus esperanzas en que la reunión del plantel en Estocolmo sirviera para que Bravo y Vidal limaran asperezas surgidas tras la eliminación mundialista.

Sin Bravo, pero con el 'Niño Maravilla' que sufrió esta semana la eliminación del Manchester United de la Champions League, el 'Rey' Arturo del Bayern Múnich y otros históricos como Jean Beasejour (Universidad de Chile) y Mauricio Isla (Fenerbahçe de Turquía) el timonel colombiano abrirá su camino en Chile.

La nómina de 25 futbolistas, que incluyó a Bravo, pero que aclara que el arquero “declinó asistir a la convocatoria”, tiene varias sorpresas como la citación del arquero Gonzalo Collao.

Reinaldo Rueda en su presentación como DT de la selección de Chile/AFP

Asimismo, los históricos Gonzalo Jara y Marcelo Díaz quedaron fuera del llamado.

A continuación, la nomina de futbolistas convocados:

Arqueros: Johnny Herrera (U. de Chile), Gonzalo Collao (Cobreloa), Brayan Cortés (Colo Colo).

Defensas: Paulo Díaz (San Lorenzo, Argentina), Igor Lichnovsky (Necaxa, México), Valber Huerta (Huachipato), Guillermo Maripán (Alavés, España), Mauricio Isla (Fenerbahçe, Turquía), Gary Medel (Besiktas, Turquía), Enzo Rocco (Cruz Azul, Mexico).

Mediocampistas: Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen, Alemania), Pedro Hernández (Celta de Vigo, España), Erick Pulgar (Bolonia, Italia), Martín Rodríguez (Cruz Azul, México), Arturo Vidal (Bayern Múnich, Alemania), Jean Beausejour (U. de Chile), Miiko Albornoz (Hannover 96, Alemania)

Atacantes: Marcos Bolados (U. Católica), Nicolás Castillo, Felipe Mora (Cruz Azul, México), Ángelo Sagal (Pachuca, México), Alexis Sánchez (Manchester United, Inglaterra), Diego Valdés (Morelia, México), Eduardo Vargas (Tigres, México).