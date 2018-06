Para Claudio Suárez México demostró que está para cosas grandes en Rusia

El defensa mexicano Claudio Suárez, quien jugó las Copas Mundiales de futbol de 1994, 1998 y 2006, aseguró hoy que la selección de su país está para cosas grandes en el Mundial de Rusia 2018 y ya lo demostró al vencer al campeón Alemania.

“México tiene buenos jugadores, la mayoría en ligas de Europa, con madurez, buen futbol y talento; aunque el equipo no tiene un líder como Messi o Cristiano Ronaldo, en conjunto se ve bien y esa es su fortaleza”, dijo en declaraciones a Efe.

Suárez jugó 177 partidos con la selección mexicana, récord vigente, y además de clasificarse a octavos de final en los tres Mundiales jugados, fue parte del equipo mexicano campeón de la Copa Confederaciones en 1999 y de los subcampeones de Copa América en 1993 y 2001.

Al referirse al “Tri” del entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, dijo que sus elementos deben creerse el nivel que poseen porque especialistas de otros países los colocan como candidatos al título y ellos no deben dudar.

El zaguero retirado, de 41 años, calificó de irónico que México con seis puntos en Rusia no tenga asegurado su pase a octavos de final, mientras Argentina lo ganó con cuatro unidades y España y Portugal, con cinco. Sin embargo confió en que mañana el equipo logre un buen resultado contra Suecia.

“Como jugador piensas en ganar, deben plantear bien el juego. Suecia tiene la obligación de ganar y eso puede aprovecharlo México; con la presión ellos van a atacar y a dejar espacios y México no debe cambiar su estilo, mantener la posesión y contragolpear bien”, dijo al referirse a las claves del encuentro.

A los 41 años, Claudio Suárez es actualmente alista en los partidos de la Liga Mx por la cadena Fox Sports y al referirse a eso confesó estar contento porque puede hablar de lo que sabe.

Me siento cómodo hablando de fútbol, lo que me gusta. Mi trabajo es analizar jugadas, comentar y no me dejo llevar por lo que se vende. Trato de ser profesional y ni echo muchas porras a los futbolistas ni los crítico de más. Busco ser justo porque antes estuve ahí”, aseveró.